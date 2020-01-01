عودة المخلص .. أولى صفقات الإدارة الجديدة في نيوكاسل

تغيرات شاملة في نيوكاسل منتظرة

أفادت تقارير في الإعلام الإنجليزي بحسم إدارة نيوكاسل الجديدة أولى تعاقدتها، والتي ستكون على المستوى الإداري عبر إعادة نجم الفريق السابق لاعباً ومدرباً كيفن كيجان.

وأجمعت وسائل الإعلام الإنجليزية عن اقتراب الإدارة الجديدة الممثلة في صورة أماندا ستيفلي الممثلة للمجموعة السعودية التي ستتملك النادي بعد إتمام عملية الاستحواذ رسمياً.

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جريدة "ميرور" ذكرت أن الإدارة السعودية الجديدة تعمل على إتمام تعاقد يحظى بالشعبية في صفوف الجمهور، وحددت كيجان بسبب ماضيه مع نيوكاسل والتقدير الكبير الذي يحظى به.

"المخلص" كما تسميه الجمهور سبق له تمثيل النادي لاعباً ما بين 1982 و1984، ثم عاد مدرباً في فترتين ما بين 1992 و1997، والتي شهدت طفرة كبيرة في مستوى النادي، ثم فترة ثانية عام 1998.

وأشار التقرير أن كيجان سيتولى منصب سفير النادي، وسيعمل مع تيري ماكديرموت الذي قد يُعين كنائب الرئيس، مما سيساعد على محو العلاقات السيئة مع المالك الحالي مايك أشلي.

ودخل الثنائي كيجان وأشلي في خلافات شديدة أثناء فترته الأخيرة في النادي، ووعد الأول بأن لا تطأ قدمه النادي أو ملعبه لطالما بقي أشلي رئيساً لنيوكاسل.

وربطت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة "التونز" بعديد الأسماء اللامعة من أجل تدعيم صفوف الفريق حال إتمام نقل ملكيته، وعلى رأسها أرتورو فيدال، لاعب برشلونة.