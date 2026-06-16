نيوزيلندا ضد مصر: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ومصر في 21 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 22 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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نيوزيلندا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في غرب كندا آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من مأزق المجموعة G المتوازن تمامًا. بعد تعادلات الجولة الافتتاحية التي تركت المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - حيث تعادلت مصربصعوبة 1-1 مع بلجيكا في سياتل، وتعادلت نيوزيلندا في مباراة مثيرة 2-2 مع إيران في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب بي سي بليس بفانكوفر بشكل كبير. يتجه كلا الفريقين شمالًا مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية عالية الحماس سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب مصر حسام حسن أن يثبت بسرعة تشكيلة الفريق الذي قاتل بشجاعة لإحباط الهجوم البلجيكي، بالاعتماد على خط دفاع منخفض مرن ومنضبط للغاية. سيعتمد حسن على قائده الأسطوري محمد صلاح لإشعال انتقالات الفريق الهجومية، وتمديد خطوط الخصم، وإرساء التنفيذ القاتل في الثلث الأخير الضروري لتجاوز دفاع محيطي عالي الطاقة. في المقابل، يقف أمامهم منتخب نيوزيلندا القوي هيكلياً والحماسي بقيادة دارين بازلي. بعد أن أثبت "البيض" جدارتهم في البطولة بتقدمهم مرتين لإحباط إيران، يمتلكون خطة تكتيكية جريئة وجريئة وميزة بدنية مهيبة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً من الدرجة الأولى.

ستقام هذه المواجهة في ملعب بي سي بليس المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق الوسطى، مما يجعل التواصل في وسط الملعب والسرعة الرأسية العناصر الحاسمة. ستنظر مصر إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لإثبات تفوقها الفني باعتبارها المتصدر الطبيعي للمجموعة، بينما تدخل نيوزيلندا الملعب حريصة على تسخير لعبها الجناحي المتفجر ومعاقبة أي أخطاء انتقالية مصرية. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

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بلجيكا 1-1 مصر

قدم رجال حسام حسن درساً في الانضباط التكتيكي لإحباط العملاق الأوروبي في سياتل، محققين تعادلاً حيوياً بنتيجة 1-1 في المباراة الافتتاحية. وأذهل «الفراعنة» «الشياطين الحمر» في الدقيقة 19 عندما استقبل إمام عاشور تمريرة شقت الدفاع من محمد صلاح، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، وسدد كرة قوية تجاوزت حارس المرمى تيبو كورتوا. دافعت مصر عن تقدمها ببطولة، حيث قاد المدافع محمد عبد المنعم خط دفاع صلب. لكن قلوبهم تحطمت في الدقيقة 66 بعد دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ قليلة من دخوله الملعب، أجبر الضغط البدني الشديد للمهاجم المدافع محمد هاني على تسجيل هدف عكسي مؤسف. على الرغم من التعادل المتأخر، فإن النتيجة التي تحققت بعد صراع شرس تمنح مصر دفعة نفسية قوية قبل التوجه إلى فانكوفر.

إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر فريق دارين بازلي رغبة هجومية لا تصدق وشجاعة هيكلية في لوس أنجلوس، على الرغم من أنه غادر الملعب غير راضٍ إلى حد ما بعد أن أهدر التقدم مرتين ليتعادل 2-2 مع إيران. استمتع "البيض" ببداية حلمية عندما سجل إيليجا جاست هدف التقدم في الدقيقة السادسة، مظهراً أسلوب ضغط سريع الإيقاع أربك العملاق الآسيوي. وبينما عادل إيران النتيجة مؤقتًا، سجل جاست هدفًا رائعًا ثانيًا في بداية الشوط الثاني ليعيد نيوزيلندا إلى الصدارة. لكن التعب الدفاعي كلفهم الهدف في الدقيقة 63 عندما استقبلوا هدف التعادل السهل، لكن الأداء المليء بالعمل الجماعي البدني يمنحهم ثقة هائلة قبل الجولة الثانية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

نيوزيلندا (دارين بازلي): تعزيز خط الوسط وإعادة تنظيم الدفاع

لا يحتاج دارين بازلي إلى تغيير الهوية الهجومية الجريئة وسريعة الوتيرة التي سمحت لـ"البيض" بالتقدم مرتين على إيران في لوس أنجلوس. تسبب اللعب المتفجر على الأجنحة والحركة الحادة لإيليجا جاست في إحداث فوضى في الثلث الأخير من الملعب، مما يثبت أن نيوزيلندا تمتلك القوة الهجومية لتشكل تهديداً على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بازلي معالجة نقاط الضعف الدفاعية التي كلفت فريقه النقاط الكاملة. أمام إيران، عانى الفريق من صعوبة في الحفاظ على شكله الهيكلي خلال التحولات الدفاعية، مما ترك مساحات شاسعة مكشوفة أمام خط الدفاع الرباعي. أمام منتخب مصري مصمم لامتصاص الضغط والهجوم السريع على المرتدات، فإن التراجع إلى الخلف أو فقدان الكرة بسهولة سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن تركز تعديلات بازلي الأساسية على ثنائي خط الوسط، لضمان حماية قلب الدفاع وإدارة هيكل الدفاع لتحييد الكرات الطويلة قبل أن تتمكن مصر من شن هجماتها المرتدة.

مصر (حسام حسن): سرعة الانتقال في خط الوسط ودعم هجومي من الأجنحة

كان الإطار الدفاعي شديد الانضباط الذي وضعه حسام حسن فعالاً للغاية في إحباط هجوم بلجيكا المليء بالنجوم لفترات طويلة في سياتل. نجح الفراعنة في حشد العناصر في منطقة الجزاء، وتضييق المساحات بين الخطوط، والاعتماد على دفاع بطولي منخفض لتأمين نقطة الافتتاح.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية إعادة تقييم جذرية للطريقة التي تستخدم بها مصر الكرة بعد استعادتها. فالبقاء في وضع دفاعي بحت طوال 90 دقيقة أمام منتخب نيوزيلندا الذي يتميز بقوته البدنية وحيوية لاعبيه هو استراتيجية غير قابلة للاستمرار، وستؤدي في النهاية إلى إرهاق الجناحين. يجب أن يركز تعديل حسن التكتيكي على قلب الملعب، لضمان قيام إمام عاشور وخط الوسط بنقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير. عندما تهاجم مصر، يجب أن تقدم دعماً فورياً من الأجنحة للقائد محمد صلاح. بدلاً من ترك النجم معزولاً أمام قلب الدفاع القوي بدنياً، يجب على الظهيرين المتداخلين توسيع الملعب بقوة لاستغلال المساحات التي يتركها خط الهجوم النيوزيلندي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب نيوزيلندا

التحدي الرئيسي الذي يواجه دارين بازلي قبل التوجه إلى ملعب بي سي بليس هو الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين مع إدارة الزخم النفسي الهائل لفريقه. خرج منتخب "الأبيض" من تعادله الصعب والمكثف 2-2 في المباراة الافتتاحية ضد إيران بثقة كبيرة، والأهم من ذلك، دون أي إصابات خطيرة، مما يمنح بازلي تشكيلة كاملة من اللاعبين الجاهزين للاختيار من بينهم.

سيقود القائد الأسطوري والهداف التاريخي كريس وود الهجوم مرة أخرى بصفته المهاجم الرئيسي، بعد تمريرته الحاسمة في الجولة الأولى. تكمن الإثارة الحقيقية في اختيار اللاعبين على الأجنحة. بعد أداء فردي استثنائي ضد إيران حيث سجل كلا الهدفين، أصبح الجناح إيليجا جاست ضمن التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، قد يفكر بازلي في إجراء تغييرات طفيفة في المناطق الوسطى لإضفاء المزيد من العموديّة في مواجهة خط الدفاع المنخفض لمصر. ويضغط لاعبون ديناميكيون مثل ساربريت سينغ - الذي تغلب بنجاح على مخاوف بشأن لياقته البدنية قبل البطولة - وبن أولد بقوة للحصول على مزيد من الدقائق لإرباك العملاق الأفريقي منذ صافرة البداية.

أخبار منتخب مصر

يواجه حسام حسن معضلة تعافي بدني أكثر تعقيدًا بكثير بينما يستعد فريقه لمواجهة نيوزيلندا. أكبر موضوع نقاش حول الفراعنة هو الضغط البدني الشديد الذي تعرضوا له خلال أدائهم الدفاعي البطولي لتأمين تعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية ضد بلجيكا في سياتل.

على الصعيد الدفاعي، ستراقب الفريق محمد هاني للتأكد من أنه مستعد ذهنياً وجسدياً للعودة بعد هدفه الذاتي المؤسف في الشوط الثاني. وقد خرج الثنائي المدافعان حمدي فتحي وياسر إبراهيم سالمين من 90 دقيقة من اللعب البدني، وسيكونان أساسيين في تنظيم خط دفاعي منخفض وصلب إلى جانب الظهير الأيسر أحمد فتوح. بين القائمين، سيحتفظ مصطفى شبير بمكانه بثقة بعد تقديمه أداءً رائعاً ضد البلجيكيين، وستكون قدرته على التنسيق والتواصل حاسمة في التعامل مع التهديدات الهوائية لنيوزيلندا.

ويظل القائد محمد صلاح هو النجم الأبرز بلا منازع، حيث كان دعامة الجناح الأيمن وقدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف إمام عاشور الافتتاحي قبل أن يتم استبدالهما في وقت متأخر من المباراة. أما السؤال الرئيسي في الهجوم فيتعلق بتشكيل بقية خط الهجوم؛ مع تثبيت المهاجم الوحيد عمر مرموش في دوره بعد مباراة افتتاحية صعبة، سيسعى حسن إلى الحصول على إنتاج هجومي أعلى من الجناح الأيسر مصطفى زيكو لضمان ألا يصبح الهجوم معتمدًا كليًا على صلاح عند بدء الهجمات المرتدة.

المواجهات الرئيسية بين نيوزيلندا ومصر

وبعد أن حصدت كلتا الدولتين نقطة واحدة من تعادليهما الصعبين في الجولة الافتتاحية، فإن هذه المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة السادسة في فانكوفر ستُحسم في نهاية المطاف من خلال المواجهات الفردية المحددة بين اللاعبين على أرض الملعب. وسيسعى كلا المدربين إلى التركيز على هذه المواجهات الرئيسية لاستغلال الثغرات التنظيمية التي انكشفت خلال الجولة الأولى من المباريات.

كريس وود ضد ياسر إبراهيم

بصفته قائد منتخب نيوزيلندا الأسطوري وأفضل هداف في تاريخ المنتخب، يظل كريس وود النقطة المحورية البدنية والهوائية في خط هجوم دارين بازلي. أثبت وود قيمته الكبيرة في الاحتفاظ بالكرة في الجولة الأولى من خلال تمريرة حاسمة دقيقة ساعدت إيليجا جاست على تسجيل الهدف الرائع في المباراة الافتتاحية ضد إيران. سيكون دور وود بالغ الأهمية في اختراق خط الدفاع المصري المعروف بضيق المساحات وانضباطه الشديد؛ حيث يجب عليه استخدام قوته البدنية الهائلة لتثبيت قلب دفاع الخصم، والفوز في المواجهات الهوائية من العرضيات العرضية، وخلق مساحات صغيرة يستغلها اللاعبون المتقدمون الديناميكيون مثل جاست.

وقد كُلف بمهمة إيقافه ياسر إبراهيم، قلب دفاع الأهلي، الذي قدم أداءً دفاعيًا صارمًا ومنضبطًا للغاية مع مصر ضد بلجيكا. وفي حين أثبتت الخطوط الخلفية المصرية صلابتها الهيكلية لفترات طويلة في سياتل، إلا أنها أظهرت نقاط ضعف طفيفة في مواجهة الضغط البدني المباشر الشديد في أواخر الشوط الثاني عندما دخل روميلو لوكاكو. يجب على إبراهيم الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، لضمان عدم تعرضه للضغط البدني في الهواء أو إبعاده عن موقعه بسبب تحركات وود الذكية، مما قد يكشف المساحات الخلفية أمام أسلحة "الأبيض" على الأجنحة.

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محمد صلاح ضد ليبراتو كاكاسي ومايكل بوكسال

يُعد القائد محمد صلاح القلب النابض والمحرك الإبداعي العالمي للفريق المصري بلا منازع، وقد فرض سيطرته التامة على الهجمات الانتقالية ضد بلجيكا، حيث مزق دفاع العملاق الأوروبي بتمريرة رائعة مزقت الدفاعات لصالح إمام عاشور. أمام نيوزيلندا، سيكون هدفه الأساسي تجاوز الضغط الأولي في وسط الملعب وإطلاق انتقالات عمودية سريعة من جناحه الأيمن المفضل. إذا أتيح لصلاح الوقت والمساحة لمواجهة المدافعين في الثلث الأخير، فإن حركته القاتلة للانطلاق إلى الداخل ستخل بتوازن تشكيلة الخصم وتجبره على تغطية يائسة.

يسعى الثنائي الدفاعي الأيسر لنيوزيلندا إلى تعطيل هذا الإيقاع الأسطوري، وسيحتاجان إلى تنسيق لا تشوبه شائبة. سيتحمل الظهير الأيسر ليبراتو كاكاسي والمدافع المخضرم مايكل بوكسال المسؤولية الرئيسية في إيقاف نجم مصر. لا يمكن لكاكاسي أن يتقدم كثيراً في الملعب في محاولات التداخل، بينما يجب على بوكسال أن يدير بشكل قوي مواقعه الدفاعية لتغطية المساحات النصفية عندما يقطع صلاح إلى الداخل بقدمه اليسرى. إن الضغط المبكر على مسارات تمريراته أمر حاسم لضمان ألا يتجاوز العملاق الأفريقي محور خط وسط نيوزيلندا تماماً ويحصر خط دفاعه في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

أخبار الفريق والتشكيلات

يقود دارين بازلي منتخب نيوزيلندا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف "البيض" قبل هذه المباراة، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المتوقعة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد تأكيد الأخبار الرسمية المتعلقة بالفريق.

كما لم يؤكد مدرب منتخب مصر حسام حسن تشكيلته الأساسية بعد، ولا توجد معلومات متاحة حاليًا عن إصابات أو إيقافات في صفوف "الفراعنة". ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات حول تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل نيوزيلندا هذه المباراة بسجل يضم فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع إيران في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 16 يونيو، في حين جاء فوزها الوحيد في تلك الفترة على تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس. وخسرت أمام إنجلترا 1-0، وهايتي 4-0، وفنلندا 2-0 خلال تلك الفترة نفسها. سجلت نيوزيلندا سبعة أهداف واستقبلت تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

أما الأداء الأخير لمصر فيظهر فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 1-1 مع بلجيكا في المباراة الافتتاحية لمجموعتها في كأس العالم يوم 15 يونيو. وقبل ذلك، فازت على روسيا 1-0 في أواخر مايو وحققت فوزًا 4-0 على السعودية في مارس. وتكمل هذه النتائج سلسلة المباريات الخمس هزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو وتعادل سلبي مع إسبانيا بين هاتين النتيجتين. سجلت مصر ستة أهداف واستقبلت ثلاثة خلال تلك الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

نيوزيلندا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 1 - 0 نيوزيلندا 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

اللقاء الوحيد المسجل بين هذين الفريقين في قاعدة البيانات المتاحة جرى في 22 مارس 2024، في مباراة ودية فازت فيها مصر على نيوزيلندا 1-0. لا تتوفر أي بيانات أخرى عن المواجهات المباشرة بين البلدين.

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