كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في 26 يونيو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة

كان التعادل 2-2 مع إيران في الجولة الأولى بالنسبة لنيوزيلندا، الفريق الأقل تصنيفًا في البطولة، بداية واعدة. ومع ذلك، جاءت الهزيمة 3-1 أمام مصر متوقعة بالنسبة لفريق يشارك في كأس العالم للرجال للمرة الثالثة فقط، والأولى منذ 16 عامًا. أما المنتخب البلجيكي المليء بالنجوم فقد خيب الآمال، حيث تعادل 1-1 مع مصر و0-0 مع إيران في مباراة مخيبة للآمال. وقد طُرد ناثان نغوي، مدافع ليل، في المباراة الأخيرة، لذا سيغيب عن هذه المباراة، وقد يحل آرثر ثيات محله.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب نيوزيلندا

مهاجم نوتنغهام فورست كريس وود، الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز الصعب، هو بلا شك رمز نيوزيلندا وشخصيتها الرئيسية. سجل جناح موثرويل إيليجا جاست هدفي نيوزيلندا في تعادلها 2-2 مع إيران، وهو أحد أخطر لاعبيها. تحول وود إلى صانع ألعاب في تلك المباراة، حيث سجل تمريرتين حاسمتين. سيطالب المدرب دارين بازلي لاعبيه بتقديم رد قوي بعد أن أهدروا تقدمهم أمام مصر وتلقوا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

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أبرز لاعبي بلجيكا ومدربها

لا يزال نجم نابولي البالغ من العمر 34 عاماً، كيفن دي بروين، المحور الإبداعي للفريق. ومع ذلك، سيحتاج المدرب رودي غارسيا إلى المزيد من لاعبيه الهجوميّين، حيث أن الهدف الوحيد الذي سجلته بلجيكا في البطولة حتى الآن كان هدفاً ذاتياً من المدافع المصري محمد هاني، على الرغم من المشاركة الكبيرة للاعب البديل روميلو لوكاكو في ذلك الهدف. ومن أبرز نقاط النقاش حالياً مستوى لوكاكو ولياقته البدنية، حيث قد يتم هنا التشكيك في مكانته التي كانت لا تُنازع سابقاً بصفته المهاجم الرئيسي للمنتخب. وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في التشكيلة الأساسية ضد إيران، لذا يتعين على المدرب غارسيا اتخاذ قرار صعب بينه وبين تشارلز دي كيتيلير بشأن من سيشغل مركز المهاجم الأساسي. ويُعد جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، ولياندرو تروسارد، لاعب أرسنال، من أهم مصادر التهديف في الفريق.

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التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا

كروكومب؛ باين، سورمان، بوكسال، كاكاسي؛ بيل، ستامينيك؛ ماككوات، سينغ، جاست؛ وود.

التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

كورتوا؛ مونييه، ثيات، ميشيل، دي كويبر؛ راسكين، تيلمانز؛ دوكو، دي بروين، تروسارد؛ لوكاكو.

تشكيلة نيوزيلندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ماكس كروكومب (ميلوال)، أليكس بولسن (ليشيا غدانسك، معار من بورنموث)، مايكل وود (أوكلاند إف سي).

المدافعون: تيم باين (ويلينغتون فينيكس)، فرانسيس دي فريس (أوكلاند إف سي)، تايلر بيندون (نوتنغهام فورست)، مايكل بوكسال (مينيسوتا يونايتد)، ليبراتو كاكاسي (ريكسهام)، ناندو بيناكر (أوكلاند إف سي)، فين سورمان (بورتلاند تيمبرز)، كالان إليوت (أوكلاند إف سي)، تومي سميث (براينتري تاون).

لاعبو خط الوسط: جو بيل (فايكنغ إف كيه)، ماثيو غاربيت (بيتربورو يونايتد)، ماركو ستامينيتش (سوانسي سيتي)، ساربريت سينغ (ويلينغتون فينيكس)، أليكس روفر (ويلينغتون فينيكس)، بن أولد (سانت إتيان)، كالوم ماككوات (سيلكيبورغ إي إف)، لاكلان بايليس (نيوكاسل جيتس)، رايان توماس (بي إي سي زفول).

المهاجمون: كوستا بارباروس (ويسترن سيدني واندررز)، إيلي جاست (ماذرويل)، جيسي راندال (أوكلاند إف سي)، بن وين (بورت فالي)، كريس وود (نوتنغهام فورست).

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تشكيلة بلجيكا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سين لامينز (مانشستر يونايتد)، مايك بندرز (راسينغ ستراسبورغ).

المدافعون: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتينغ)، ماكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (إيه سي ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، ناثان نغوي (ليل)، خواكين سيس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (اينتراخت فرانكفورت).

لاعبو خط الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولاس راسكين (رينجرز)، يوري تيلمانز (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، أكسل فيتسل (جيرونا).

المهاجمون: تشارلز دي كيتيلير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ماتياس فرنانديز-باردو (ليل)، روميلو لوكاكو (نابولي)، دودي لوكباكيو (بنفيكا)، دييغو موريرا (ستراسبورغ)، أليكسيس سايليمايكرز (إيه سي ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد دارين بازلي التشكيلة المحتملة لنيوزيلندا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف «الأبيض الكامل» قبل هذه المباراة. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يعلن رودي غارسيا بعد عن التشكيلة الأساسية لبلجيكا. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «الشياطين الحمر»، على الرغم من أن غارسيا سيحتاج إلى تقييم تشكيلة الفريق في أعقاب البطاقة الحمراء التي حصل عليها نغوي في مباراة إيران. وسيتم إضافة المستجدات فور تأكيد الأخبار الرسمية المتعلقة بالفريقين.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت نيوزيلندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وخسارة ثلاث مرات في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 3-1 أمام مصر في 22 يونيو في مباراتها الثانية ضمن دور المجموعات في كأس العالم، وهي المباراة التي استقبلت فيها شباكها ثلاثة أهداف بعد أن كانت متقدمة في وقت مبكر. وانتهت مباراتها الأخرى في كأس العالم بالتعادل 2-2 مع إيران في 16 يونيو. وجاء الفوز الوحيد في سلسلة المباريات الخمس ضد تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس. وتكمل هذه السلسلة هزيمتان أمام إنجلترا (1-0) وهايتي (4-0). وسجلت نيوزيلندا ثمانية أهداف واستقبلت اثني عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

حققت بلجيكا فوزين وتعادلت ثلاث مرات في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 0-0 مع إيران في 21 يونيو، وهي مباراة لعبتها بلجيكا بعشرة لاعبين لجزء كبير من الوقت بعد طرد نغوي. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع مصر في 15 يونيو في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم. وفازت بلجيكا على تونس 5-0 وعلى كرواتيا 2-0 في مباريات ودية خاضتها في يونيو، وتعادلت 1-1 مع المكسيك في وقت سابق من العام. وسجلت بلجيكا سبعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس، دون أن تتعرض لأي هزيمة خلال تلك السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين نيوزيلندا وبلجيكا في المباريات الخمس السابقة. لا تتضمن مجموعة البيانات المتاحة السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة.

الترتيب

في المجموعة G، تحتل نيوزيلندا المركز الرابع وبلجيكا المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة.