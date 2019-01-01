نيمار ينفي تهمة الاغتصاب والشرطة تؤكد البلاغ

نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ينفي الاتهامات الموجهة له بالاعتصاب من قبل فتاة برازيلية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الاتهامات الموجهة له بالاغتصاب في بلاغ رسمي لشرطة ساو باولو، والتي وجهتها له امرأة ادعت مقابلته في باريس.

في نفس الوقت أكدت شرطة ساو باولو اليوم السبت على وجود بلاغ ضد نيمار، لكنهم رفضوا أن يناقشوا تفاصيل البلاغ الذي تم تقديمه في الـ 31 من مايو المنصرم.

وكانت صحيفة "UOL" البرازيلية هي أول من تحدث عن وجود بلاغ يتهم نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب وأكدت أن تقرير الشرطة لا يزال سريًا.

وقام اللاعب اليوم بنشر محادثاته مع السيدة التي اتهمته بالاغتصاب ودافع والده عنه وأكد أن ذلك كان محاولة منه لدفع الاتهامات عن نفسه.

وقال والده: "أعلم أن نجلي يمكن أن يكون متهمًا في العديد من الأمور، لكنني أعرف أنه لم يقم بمثل ذلك الأمر، وبكل تأكيد نريد للعدالة أن تتخذ مجراها في أسرع وقت ممكن".

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وكانت الصحيفة البرازيلية قد أكدت أن نيمار تكفل برحلة لتلك السيدة - والتي تم حجب اسمها بموجب القانون البرازيلي - لباريس حتى يقابلها.

وقال نيمار في الفيديو الذي نشره اليوم بموقع "انستجرام" :"تم اتهامي بالاغتصاب، هذه كلمة ثقيلة للغاية وقوية، لكن هذا هو الاتهام الذي تم توجيهه لي، لقد شعرت بالمفاجأة مما حدث، لقد كان أمرًا سيئًا للغاية على مسامعي، الجميع يعلم شخصيتي، وأنني لن أقوم بمثل ذلك الأمر أبدًا".

وأضاف: "الآن يجب أن أواجه هذا الأمر، لأنني أعلم أن وجود اسمي في الأخبار يحدث الكثير من الأمور، والجميع يريد تصريح مني، لكن ما حدث كان عكس ما تم نشره تمامًا، من الآن فصاعد سأقوم بنشر كل شيء بنفسي، المحادثات التي حظيت بها مع تلك السيدة، وكل اللحظات حتى الحميمة، كل ذلك ضروريًا من أجل أن أكون منفتحًا وأثبت أنه لم يحدث أي شيء على الإطلاق".

وأظهرت المحادثات التي نشرها نيمار أنهما تحدثا منذ شهر مارس الماضي وحتى الـ 15 من مايو قبل أن تقوم بنفسها بدعوته لفندقها في باريس.

وكانت الصحيفة البرازيلية قد ذكرت أن المدعية قد عادت للبرازيل في الـ 17 من مايو قبل أن تذهب بالبلاغ للشرطة نهاية الشهر الماضي.

وأكمل نيمار: "ما حدث في ذلك اليوم كان مجرد علاقة بين رجل وامرأة داخل أربعة جدران، شيء يحدث مع كل ثنائي وبعد ذلك في اليوم التالي لا يحدث أي شيء من ذلك".

وأردف: "استمررنا في الحديث معًا عبر الانترنت، وطلبت مني هدية لنجلها، وكنت سأرسلها له لكنني تفاجئت بتلك الاتهامات في العلن".

واختتم: "ما حدث هو أمر سيئ للغاية ومحزن، هذا لم يؤلمني أنا فقط بل أسرتي كلها أيضًا، ويضر بصورتي بشكل كبير، لكن في النهاية أنا سأظل أنا على طبيعتي وشخصيتي".

وقال فريق العلاقات العامة الخاص بنيمار بإصدار بيانًا رسميًا حول الأمر أكدوا من خلاله أن اللاعب ضحية لتلك الاتهامات التي ظهرت للعلن يوم أمس السبت.

وكتب الفريق في البيان: "رغم أن ما حدث كان مفاجأة بالنسبة لنيمار إلا أن الأحداث كانت معروفة مسبقًأ بالنسبة له، حيث انه كان قد تعرض للابتزاز من قبل محامي في ساو باولو قبلها بأيام، والذي ادعى أنه يمثل تلك السيدة، بعد ذلك تم إبلاغ محامي نيمار فورًا وبدأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية".

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وأضاف البيان: "في مواجهة مثل تلك المزاعم المؤسفة فنحن نرفض بشكل قاطع تلك الاتهامات الغير عادلة، وقبل أي شيء نرفض تناول الصحف لتلك الحالة، كل أدلة ممكنة خاصة بمحاولة الابتزاز وبرائة نيمار من الاغتصاب سيتم تقديمها للشرطة في الأوقات المناسبة".

جدير بالذكر أن نيمار حاليًا يستعد مع منتخب البرازيل لخوض مباريات كوبا أمريكا التي تنطلق هذا الشهر على أرض السيليساو.