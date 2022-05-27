"نيمار يلعب البوكر ويبدو أكبر من ميسي"

مستوى نيمار يواصل إثارة الجدل في فرنسا

شهد الموسم الكروي المنتهي، تراجعًا كبيرًا في مستوى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان حيث لعب البرازيلي هذا الموسم 22 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 13 هدفًا وصنع 6.

نيمار ظهر خلال 6 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أي هدف بينما صنع هدفين فقط.

وسخر رولان كوربيس المدرب السابق لنادي مونبلييه من أداء نيمار، وكذلك حالته البدنية التي تجعله يبدو أكبر سنًا من عمره الحقيقي.

كوربيس يُشبه نيمار بالرجل العجوز داخل المستطيل الأخضر

وقال رولان كوربيس في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "نيمار يبدو مضحكًا للغاية، حالته الجسدية مثيرة للضحك".

لاعب برشلونة السابق مر بموسم صعب، حيث عانى في آخر مواسمه من عدم الاستمرارية وتذبذب المستوى، حيث أثرت الإصابات عليه طوال المواسم السابقة.

كوربيس قارن بين نيمار، وزميله في الفريق ليونيل ميسي: "نيمار يبلغ من العمر 45 عامًا من الناحية الفسيولوجية، ميسي في موسمه الأول وخلال بحثه عن التأقلم ساهم بـ 25 هدفًا، بينما نيمار ساهم بـ 20 فقط".

وواصل مدرب اتحاد الجزائر السابق: "إذا نظرنا إليه من الخارج، وأيضًا من الداخل، فإن نيمار مثل دمية ومضحك".

وأتم المدرب الفرنسي: "إذا كان لديه سلوك نموذجي ولم يلعب البوكر حتى الرابعة صباحًا فربما يكون أفضل من ميسي، أن تقول إن نيمار أصغر من ليونيل فتلك مزحة تبدو غير عادية بالنسبة لي".

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