نيمار يُلطف الأجواء المتوترة في معسكر منتخب البرازيل بمفاجأة سارة

تفاعلت وسائل الإعلام البرازيلية مع الزيارة المفاجئة التي قام بها نيمار جونيور، لمعسكر رفاقه اليوم الجمعة، قبل اللقاء المرتقب ضد بيرو في ختام مواجهات الدور الأول لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليًا على أرض السيليساو.

حتى وسائل الإعلام الإسبانية التي تراقب أنباء مستقبله عن كثب، بعد اقتران اسمه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة أكثر من أي وقت مضى، اهتمت بزيارة صاحب الـ27 عامًا، على سبيل المثال صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اعتبرتها زيارة تشجيعية لزملائه.

واضطر أغلى لاعب في العالم للانسحاب من معسكر السحرة، جراء الإصابة الأخيرة التي ألمت به أثناء مشاركته ضد قطر، في إحدى اللقاءات الودية الاستعدادية الأخيرة قبل الكوبا.

ورغم انشغال نيمار بأزماته الطاحنة في الوقت الراهن، مثل قضية تورطه في اغتصاب فتاة برازيلية، بجانب غضب إدارة النادي من سلوكه خارج المستطيل الأخضر، إلا أنه أظهر حرصه ودعمه للمنتخب، بزيارة اللاعبين قبل المباراة الهامة، بعد التعادل المحبط الأخير أمام فنزويلا بدون أهداف.

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(📸: @caf_online_AR)#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/JY3ubE1ZCO — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وبحسب ما نقلته الصحيفة الكاتلونية نقلا عن فيديو متداول في وسائل الإعلام في البرازيل، فقد رسمت زيارة نيمار الابتسامة على وجوه الجميع، بما فيهم المدرب تيتي، ومعه كبار النجوم كداني ألفيش، فيليب كوتينيو، روبرتو فيرمينو، هؤلاء بالتحديد تبادلوا الأعناق والتحيات الحارة مع زميلهم المصاب، في أجواء لطيفة خففت من ضغط المباراة المقبلة.

ويحتاج المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز على بيرو، لتفادي كارثة الخروج المبكر، باحتلاله الصدارة حتى الآن برصيد 4 نقاط، بفارق هدف وحيد عن بيرو، ويتبعهما منتخب فينزويلا بنقطتين قبل مباراته مع حصالة المجموعة منتخب بوليفيا.