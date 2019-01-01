نيمار يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد

الجراحة خيار غير مستبعد لقدم نيمار اليمنى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأكد غياب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك عقب إصابته بالقدم أمام ستراسبورج يوم الأربعاء في كأس فرنسا، ليتأكد عدم لحاقه بقمة الثاني عشر من فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد.

وسيصل رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إلى باريس غداً -الإثنين- لفحص اللاعب والتأكد من حالته، ومدى جاهزيته للتوقف الدولي في مارس.

ولا تزال كل الخيارات العلاجية متاحة في تلك الحالة، حيث قد يكفي العلاج الطبيعي، وقد يخضع نيمار لجراحة.

يذكر أنه ليس الغياب الأول لنيمار مع باريس سان جيرمان عن مواجهة كبيرة في دور أبطال أوروبا، حيث سبق له أن أصيب قبل إياب دور الـ16 أمام ريال مدريد العام الماضي.