نيمار يغادر على نقالة بعد إصابته أمام ليون

ضربة قوية لكتيبة توخيل

تعرض نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى إصابة خطيرة في مباراة ليون في الدوري الفرنسي.

ليون خرج منتصرًا أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء ليحرم الأخير من صدارة الدوري الفرنسي.

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وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض نيمار لإصابة عنيفة من تدخل على الكاحل من تياجو مينديز والتي نال عليها البطاقة الحمراء المباشرة.

وخرج نيمار محمولًا على نقالة مما يوضح خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب والتي قد تبعده عن العديد من المباريات الهامة في الفترة المقبلة.

وحول إصابته، قال توماس توخيل في تصريحات عقب المباراة: "لا أعرف بالضبط ما الذي حدث له، بمجرد خروجه رحل مع الطبيب وسوف يخضع للفحوصات الطبية لمعرفة موقفه وفترة الغياب".

وسبق وتعرض نيمار لإصابات قوية مع باريس سان جيرمان حرمته من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ غاب البرازيلي عن إياب ثمن النهائي في موسم 2017-2018 وخرج الفريق أمام ريال مدريد، ثم تكرر الأمر في موسم 2018-2019 وودع بطل الليج 1 أمام مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أنّ قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تُقام اليوم، الإثنين، ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول.