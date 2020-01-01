نيمار يعود لقائمة باريس سان جيرمان قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يعود لقائمة فريقه الفرنسي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

أعلن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن قائمة من 21 لاعب للسفر لألمانيا من أجل مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وظهر من خلاله النجم البرازيلي نيمار من جديد في قائمة الفريق الباريسي بعد إصابته في مواجهة مونبلييه في بداية هذا الشهر.

وكان اللاعب قد غادر ملعب مباراة مونبلييه بعد إصابته في أحد الأضلع وغاب عن أربعة لقاءات لباريس سان جيرمان مؤخرًا.

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واستمر غياب نيمار خلال مواجهات نانتس وليون في الدوري الفرنسي بالإضاف لمواجهة ديجون في الكأس وأميان السبت الماضي.

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ورفض توخيل الإعلان عن موقف نيمار بعد مباراة يوم السبت الماضي التي تعادل فيها الفريق بأربعة أهداف أمام أميان.

وشارك النجم البرازيلي مع فريق باريس سان جيرمان في 19 هدفًا هذا الموسم خلال كل مشاركته بواقع 13 سجلهم بنفسه وستة صنعهم.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيخوض أربعة لقاءات محلية قبل لقاء العودة أمام بوروسيا دورتموند في الحادي عشر من مارس المقبل.