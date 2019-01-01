نيمار يعود إلى البرازيل من أجل العلاج

فريق طبي من باريس يرافقه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي عن مواصلة نجمه نيمار لرحلته العلاجية في بلاده البرازيل.

وقال بيان النادي الباريسي:"نيمار سيواصل علاجه في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان".

وأوضح:"قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة 12 يوماً، حيث سيسافر يوم الخميس رفقة فريق طبي من النادي".

وتابع:"سيتبع اللاعب علاجاً مخصصاً وممنهجاً بعد العلاج الذي تلقاه في باريس، مثلما حدث في برشلونة منذ نهاية يناير".

يذكر أن نيمار كان قد عاد لبرشلونة من أجل العلاج مؤخراً لأجل تفادي العملية الجراحية.