نيمار يعلن شفائه من فيروس كورونا وجاهزيته للمباريات

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان يعلن شفائه من فيروس كورونا وجاهزيته للعودة للمباريات.

أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عن شفائه من فيروس كورونا الذي كان أصيب به قبل أيام.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب قبل قليل عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب نيمار معربًا عن سعادته بعودته لتدريبات باريس سان جيرمان: "أنا عدت للتدريبات من جديد، في الوقت الحالي أنا سعيد للغاية".

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ويستعد باريس سان جيرمان في الوقت الحالي لمواجهة مارسيليا في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي مساء يوم الأحد.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر بهدف نظيف من لانس في الجولة الثانية، والتي بدأ بها مشواره في البطولة.

وتأجلت مواجهة الجولة الافتتاحية لباريس سان جيرمان نظرًا لوصوله للقاء النهائي في دوري أبطال أوروبا وإنهائه للموسم في وقت متأخر.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي دون نقاط.