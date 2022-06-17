نيمار يعقد أمور سان جيرمان بعد التجديد لمبابي!

النجم البرازيلي يضيف المزيد من المشاكل للنادي الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة لدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الاستمرار رفقة باريس سان جيرمان لنهاية عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب يرفض تمامًا فكرة الرحيل عن النادي الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت فكرة إدارة باريس تتجه نحو التخلص من النجم البرازيلي في سوق الانتقالات حتى يستطيع الفريق تخفيض النفقات فيما يتعلق بالرواتب.

وأكدت تقارير عديدة أن راتب نيمار وحده في باريس سان جيرمان قد وصل إلى 50 مليون يورو، حيث أراد النادي العاصمي أن يضمن استمراره قبل حوالي عام عندما جدد عقده في مارس 2021.

ويستمر عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى نهاية موسم 2024\2025 مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لمدة موسم إضافي.

وكان باريس سان جيرمان قد جدد لتوه عقد كيليان مبابي برقم قياسي في الرواتب من أجل استمرار اللاعب الذي كان قريبًا من ارتداء قميص ريال مدريد.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس قد تقدمت بشكوى ضد باريس سان جيرمان بسبب التجديد لكيليان مبابي وضم اللاعبين بأرقام خرافية في السنوات الماضية.