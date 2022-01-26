نيمار يعترف: أردت العودة إلى برشلونة في 2019

اعترف نيمار بأنه أراد مغادرة باريس سان جيرمان بفترة من الفترات، معللًا ذلك بأنه لم يؤمن بقدرته على التطور بملعب حديقة الأمراء آنذاك..

وبعد عامين من مغادرة نيمار برشلونة متجهًا إلى باريس، تفاجأ الجميع برغبة البرازيلي في العودة مجددًا إلى النادي الكتالوني.

تمسك إدارة باريس بنيمار حال دون الرحيل، بعدما رفض الفرنسيون جميع العروض المقدمة من برشلونة وفرضوا شروطًا مستحيلة للسماح للاعب بالمغادرة.

ماذا قال نيمار عن رغبته بمغادرة باريس سان جيرمان؟

نيمار وخلال فيلم وثائقي بشبكة Netflix تحدث عن قصة المغادرة في 2019، وقال "عندما أتخذت هذا القرار، لم يكن بسبب مشجع أو نادٍ".

كما أضاف "كان القرار لأنني رأيت أنني سأشعر بتحسن في مكان آخر غير باريس سان جيرمان".

وواصل "لم يكن لديّ أي شيء ضد جماهير باريس ولا ضد النادي نفسه، لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق، على العكس، أنا ممتن لهم للغاية".

وأردف "رغم رغبتي في الرحيل، كان عليّ التدرب وأن أكون مستعدًا، لأنني إذا لعبت بصورة سيئة، سيلومني الجميع".

وأتم "إذا خسرنا، فأنا أول شخص مسؤول، أعرف العبء والمسؤولية التي تقع على عاتقي".

ماذا قال والد نيمار عن قصة رحيل نجله عن باريس سان جيرمان؟

في الوقت نفسه، أكد والد نيمار أنه لم يرد لنجله الرحيل، حيث قال "لم أكن أريده أن يرحل، لكن في النهاية لمصلحة من أعمل؟".

واختتم "حاولنا أن تتم عملية الرحيل عن باريس سان جيرمان وديًا، ولكننا لم ننجح".

ماذا قدّم نيمار مع باريس سان جيرمان؟

بقيّ نيمار مع باريس بنهاية المطاف، وقد جدد عقده في فريق العاصمة الفرنسية حتى 2025 براتب سنوي يصل إلى 35 مليون يورو.

إجمالًا، خاض نيمار 130 مباراة بقميص بي آس جي، سجل خلالهم 90 هدفًا وصنع 55 آخرين.

هذا الموسم، لعب صاحب الـ29 عامًا 14 مباراة فقط، سجل خلالهم ثلاثة أهداف ومرر ثلاث تمريرات حاسمة، قبل تعرضه للإصابة بنوفمبر الماضي وحتى الآن.

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