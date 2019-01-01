ليج 1

نيمار يظهر بقناع مسلسل إسباني شهير

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البرازيلي في لقطة مثيرة لعشاق الكرة والمسلسل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

وسط الكثير من الجدل، لا يزال نيمار نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي يمارس أنشطته بشكل طبيعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك حيث نشر نيمار فيديو له وهو يرتدي قناع المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، والذي عرض موسمه الثالث قبل بضعة أيام.

على الناحية الأخرى لا يزال موقف نيمار غير معروف، سواء بالبقاء في ناديه أو بالرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês ! Gracias @lacasadepapel! #LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel

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وكان جماهير باريس قد هاجمت اللاعب بقوة في افتتاح الدوري، معربين عن رفضهم لبقائه.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو

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