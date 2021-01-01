نيمار يرد على أنباء تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

رسالة جديدة من النجم البرازيلي

نشر المهاجم البرازيلي نيمار، رسالة غامضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، تزامنًا مع أنباء تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

الصحفي البرازيلي المقرب من نيمار مارسيلو بيشلر نشر تغريدة أعلن فيها أن الاتفاق بين نيمار وباريس على التجديد لأربعة أعوام قد تم، وأنه ربما يتم الإعلان عن تجديد العقد هذا الأسبوع.

وهو ما يمثل صدمة لنادي برشلونة الإسباني، الذي كان يطمح في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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نيمار رد على هذه الأنباء برسالة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها :"لا أرى أي حقائق".

Não vejo verdades 🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى:"لا يظهر أي شيء خلف هذا الجدار، ربما يكون جدارًا زائفًا، أليس كذلك؟".

ومن جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رسالة نيمار قد تحمل العديد من المعاني، حيث قد تكون بخصوص تجديده، أو مجرد مزحة مع أصدقائه.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة يعيش حالة مميزة مع باريس هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في 16 مباراة بكل البطولات، ويستعد لمواجهة فريقه السابق برشلونة خلال شهر فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.