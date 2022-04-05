نيمار يرد ساخرًا: سجلت ضد لوريان وأنا سكرانًا

رد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على الأنباء التي أحاطت به في الأسابيع الماضية، حول إهماله التدريبات مع باريس سان جيرمان.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره عبر يومياته في حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بعد مواجهة فريقه الأخيرة ضد لوريان في الدوري الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نيمار قد دخل في حالة من الاكتئاب بعد الخسارة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وأوضحت التقارير أن النجم البرازيلي أصبح مهملًا فيما يتعلق بتدربيات الفريق، ويظهر فيها متأخرًا ويعاني من آثار شرب الخمور.

وكتب نيمار ساخرًا من التقارير المنتشرة: "لقد كنت مخمورًا، لذلك نجحت في تلك اللقطة، كما يقولون هنا في الأخبار".

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وكان نيمار قد سجل هدفين ضد لوريان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن نيمار يملك سبعة أهداف وثلاث صناعات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي يتصدره النادي العاصمي بـ 68 نقطة.