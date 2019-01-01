نيمار يدلي بشهادته في قضية الاعتداء الجنسي

نيمار ينفي التهم الموجهة إليه بخصوص الاعتداء على عارضة الأزياء نجيلا ترينداد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نيمار إلى السلطات المحلية في البرازيل في أعقاب المزاعم الأخيرة لعارضة الأزياء نجيلا ترينيداد والتي تتهم النجم البرازيلي بالاعتداء عليها.

وأدلى نيمار بشهادته أمس الخميس أمام النيابة البرازيلية، تلك التي ظلت لمدة خمس ساعات تستمع لأقواله، التي نفى فيها التهمة الموجهة إليه.

وتتهم نجيلا ترينيداد عارضة الأزياء نيمار بالاعتداء عليها جنسيًا في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حيث وصفت الحادث بأنه اعتدا مع الاغتصاب.

وقال نيمار "سأكون مختصرًا، أريد فقط أن أشكر الجميع على الدعم والرعاية وكل من أرسلوا لي رسائل ولم يصدقوا تلك الادعاءات"

وأضاف: "يمكنني القول إنني هادئ، الحقيقة ستظهر، قريبًا أو لاحقًا. الرغبة الوحيدة التي لدي الآن هي أن تنتهي هذه القضية بأسرع وقت ممكن"

وقبل بيان نيمار، أدلى المدعون العامون الثلاثة الذين استجوبوه أيضًا ببيان موجز خاص بهم - باللغة البرتغالية - إلى وسائل الإعلام المحلية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

ونظرًا لأن التحقيق سري، لا يمكننا قول أي شيء عن هذه الأفعال. لقد أجاب على جميع الأسئلة بطريقة مرضية. لقد أنكر الجريمة

وكان نيمار قد تحدث سابقًا مع شرطة ريو دي جانيرو بشأن مقطع فيديو نشره يحمل محادثات بينه وبين الفتاة التي تتهمه باغتصابها على موقع إنستجرام دون موافقتها.

وقال والد نيمار إن الاغتصاب لا يمكن أن يكون على الإنترنت من خلال تبادل الرسائل، مؤكدًا أن الأمر لا يبدو كما تشير إليه عارضة الأزياء.

بعد الإدلاء بشهادته حول ذلك التحقيق في مركز الجرائم الافتراضية يوم الخميس، شكر نيمار المعجبين على دعمهم بينما يدعي محاميه ميرا فرنانديز أنه واثق من أن موكله بريء وستثبت براءته قريبًا.

كان من المتوقع أن يقود نيمار البرازيل في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف ، لكنه عانى من إصابة في الكاحل أمام قطر في مباراة ودية قبل البطولة تسببت في إخراجه من المباراة بعد 21 دقيقة فقط.

ومنذ ذلك الحين تم استبداله بجناح تشيلسي ويليان، حيث قال باريس سان جيرمان في بيان رسمي إنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

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يذكر أن كوبا أمريكا ستنطلق مساء اليوم الجمعة بلقاء بين صاحب الأرض المنتخب البرازيلي ومنتخب بوليفيا.