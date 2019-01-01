نيمار يدلي بأقواله في تحقيقات صفعة مباراة رين

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يقف أمام المحكمة في قضية صفعه لأحد مشجعي استاد رين خلال نهائي كأس فرنسا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كان قد خضع للتحقيق بالأمس في واقعة صفعه لأحد مشجعي نادي ستاد رين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن اللاعب كان قد تأخر على تدريبات فريقه بالأمس لهذا السبب حيث ظهر متأخرًا.

وتجري التحقيقات في الوقت الحالي أمام المحكمة التي حصلت على إفادة اللاعب البرازيلي بشأن الواقعة التي حدثت في نهائي كأس فرنسا.

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وكان نيمار قد فقد أعصابه في نهائي كأس فرنسا وقام بصفع أحد مشجعي نادي ستاد رين عقب استفزاز الأخير له بشكل كبير بعد انتهاء المواجهة.

وخسر باريس سان جيرمان تلك المباراة بركلات الترجيح في واحدة من مفاجآت الموسم الماضي في فرنسا بثلاثة أهداف لأربعة في غياب نيمار للإصابة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد نال انتقامه من ستاد رين في مواجهة السوبر التي أقيمت في انطلاقة الموسم وحقق الفوز بها.