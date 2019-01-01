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كأس فرنسا

نيمار يدافع عن نفسه في واقعة ضرب المشجع

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النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يدافع عن نفسه في واقعة ضربه لمشجع بعد مباراة فريقه أمام رين في نهائي كأس فرنسا.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

دافع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن نفسه بعد واقعة ضربه لأحد المشجعين في المدرجات.

جاء هذا في تعليق لنيمار على أحد الصور الخاصة بالواقعة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، وأكد من خلاله أن ما حدث جعله يفقد أعصابه.

وكتب نيمار: "هل تصرفت أنا بشكل سيء؟ نعم لقد فعلت ذلك، لكن لا يوجد شخص يستطيع أن يبقى غير مبال بما كان يحدث".

وكان أحد جماهير فريق رين قد بدأ في توجيه السباب والسخرية لنجوم باريس سان جيرمان بعد المباراة بجوار نيمار وهو ما أثار حفيظة النجم البرازيلي.

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وقام أحد أصدقاء نيمار بنشر مقطع فيديو للمشجع وهو يتحدث بشكل سيء عن كل من جيانلويجي بوفون وماركو فيراتي ونيمار نفسه في بعض الأحيان.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح عقب تعادل رين معهم بهدفين لكل فريق.

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