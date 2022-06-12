نيمار يتحدث عن "لحظات الخوف والشجاعة" بعد الإصابة.. ويوجه رسالة لبيليه

نجم البرازيل يعرف جيدًا صعوبة ما مر به

اعترف البرازيلي نيمار نجم منتخب بلاده بأنه كان "خائفًا" من التعرض للإصابة مجددًا في مباراة السيليساو ضد كوريا الجنوبية لحساب دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وبعد إصابته ضد صربيا في الدور الأول، كان على نيمار أن يغيب في مباراتين قبل العودة أمام كوريا الجنوبية وتسجيل هدف في المباراة التي حسمها البرازيليون برباعية ممتعة.

وقال نيمار في تصريحات عقب مباراة كوريا الجنوبية: "لقد كنت أفكر في مليون شيء مختلف، كنت خائفًا من عدم التمكن من اللعب في كأس العالم مجددًا، ولكنني حظيت بدعم كل زملائي وعائلتي".

وأردف: "حاولت النظر إلى مواطن القوة فيما تعرضت له، كل هذه الرسائل التي جعلتني أتحلى بالشجاعة ساهمت في إعادة شفائي".

ولم ينس نيمار تناول أسطورة البرازيل بيليه وهو الذي يعاني من حالة صحية حرجة هذه الأيام، قائلًا: "من الصعب أن نتحدث عن ذلك، أتمنى لبيليه الأفضل، سوف تتحسن صحته قريبًا جدًا، أنا متأكد".