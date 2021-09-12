نيمار وزن زائد وتراجع في ترتيب الصور .. العودة حتمية إلى ظل ميسي

الحياة في ظل ميسي أصبحت أمرًا معتادًا لدى البرازيلي نيمار.

جاء انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ليمثل واحدًا من بين أهم الأخبار في سوق الانتقالات الصيفية.

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد عدم توصله لاتفاق على تجديد عقده مع برشلونة، لتنتهي رحلة الأرجنتيني في ملعب "كامب نو" بعد قرابة عشرين عامًا.

صفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان جاءت لتمثل حبة الكرز في سوق انتقالات قام خلاله النادي الفرنسي بضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والمغربي أشرف حكيمي.

ميسي اجتمع من جديد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك بعد رحيل البرازيلي من برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

نيمار لا يزال يبحث عن كرته الذهبية الأولى في مسيرته، ومع وصول البرازيلي إلى عامه التاسع والعشرين، فإن عودته للعمل مع ميسي ستؤثر كثيرًا على حظوظه.

ميسي ونيمار.. ثنائية مثالية

ومنذ رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، كانت الرغبة مشتركة بين البرازيلي وميسي للعودة إلى العمل سويًا من جديد.

وفي صيف 2019، حاول برشلونة استعادة نيمار، والبرازيلي شدد على رغبته في العودة إلى "كامب نو"، لكن كعادة إدارة باريس سان جيرمان، كان الأمر مستحيلًا.

والآن مع انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، أصبح العمل إلى جوار نيمار حلمًا يتحقق من جديد.

نيمار، وخلال أربعة مواسم قضاها في برشلونة، تمكن من تسجيل 105 أهداف في كل البطولات.

وقدم نيمار خلال مسيرته في برشلونة 22 تمريرة حاسمة إلى ميسي، كأكثر لاعب في الفريق يمنح الأرجنتيني الهدايا خلال فترتهما سويًا في النادي الكتالوني.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميسي قدم 20 تمريرة حاسمة إلى نيمار، كثاني أكثر لاعب يقدم تمريرات إلى البرازيلي، متخلفًا بفارق هدف واحد فقط عن لويس سواريز.

ظل ميسي.. السبب الأول لرحيل نيمار

نيمار الذي يواصل البحث عن كرته الذهبية الأولى، أو لقب جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رحل عن برشلونة من الأساس بحثًا عن الألقاب الفردية.

التواجد بجوار ميسي في برشلونة أثر على حظوظ نيمار في الظفر بالجوائز الفردية، لذلك فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

لكن التواجد في الدوري الفرنسي وعدم الظفر بلقب كأس العالم مع البرازيل أو دوري أبطال أوروبا تسبب في ابتعاد نيمار عن التواجد في المراكز الأولى بقوائم الجوائز الفردية.

داني ألفيش زميل نيمار في منتخب البرازيل وبرشلونة تحدث عن رحيل مواطنه إلى باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه جاء للهرب من "ظل ميسي".

وقال ألفيش في تصريحات لموقع "فيفا" الرسمي في يناير 2018: "أعتقد أن نيمار يتواجد هناك مع ميسي في قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا في كرة القدم العالمية".

وأضاف: "الأمر هو أنه كان عليه أن يخرج من ظله قليلًا، اللعب مع شخص فريد من ميسي هو أكثر الأشياء التي لا تصدق التي يمكن أن تحدث لأي لاعب، ولكن هناك دائمًا شك في ذهنك إذا كنت أنت حقًا صاحب الجودة أو إذا ما كان هو".

وتابع: "أعتقد أن نيمار لديه أفضل فرصة لتحقيق الأشياء بشكل فردي عندما لا يكون قريبًا جدًا من لاعب مثل ميسي، كان من المهم لتطور نيمار والبرازيل أن يتبع طريقه الخاص".

وزن زائد ومصاعب بدنية

وشهدت الأيام القليلة الماضية توجيه انتقادات حادة إلى نيمار، بعدما ظهر على ما يبدو بوزن زائد خلال مباريات منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

وانتشرت مجموعة من الصور لنيمار خلال فترة العطلة الصيفية بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا، وظهر خلالها البرازيلي بوزن زائد.

وسخر نيمار بشدة من مزاعم زيادة وزنه، لدرجة دفعته إلى نشر مجموعة صور عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، ليكشف عن حالته البدنية.

ولم يلعب نيمار سوى مباراة واحدة فقط مع باريس سان جيرمان منذ بداية منافسات موسم 2021-2022، وكانت في مواجهة ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-0.

لكن ما يصب قليلًا في صالح نيمار، هو أن ميسي أيضًا لم يلعب سوى نفس المباراة، ودخل بديلًا للبرازيلي وخاض 22 دقيقة.

ميسي يتصدر صور باريس

ومنذ انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان، سيطر الأرجنتيني على صدارة معظم الصور الدعائية لنادي العاصمة الفرنسية.

ميسي يتواجد بشكل شبه دائم في صدارة الصور، ونيمار يأتي على يمنيه ومن خلفهما يأتي الفرنسي كيليان مبابي.

وبالتأكيد فإن ذلك سيؤثر أكثر على نيمار، ويجعله يتراجع أكثر في ترتيب الأهمية داخل باريس سان جيرمان، وسيحظى الأرجنتيني دائمًا بدائرة الضوء والهالة الإعلامية.

نيمار ورغم اقترابه من عامه الثلاثين، إلا أن معضلة "ظل ميسي" ستكون الأمر الأبرز في كامل مسيرته الكروية، التي حاول فيها دائمًا الخروج من وصاية الأرجنتيني، لكنه ما لبث أن عاد إليها.

ومع تواجد ميسي ونيمار في فريق واحد من جديد، فإن فرص البرازيلي تقلصت أكثر وأكثر في الظفر بالجوائز الفردية، إلا إذا تمكن من إحداث المعجزة في 2022، وحصد كأس العالم من البرازيل، وقبلها كان مساهمًا في فوز باريس سان جيرمان بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

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