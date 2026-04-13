نيمار هو المثل الأعلى للاعب كرة قدم هولندي: «أعتقد أنه ساحر!»

قال نيمار في مقطع فيديو ترويجي على قناة Ziggo Sport إنه كان يحب مشاهدة لقطات دينيس بيركامب في الماضي. وقد أجرت القناة مقابلة مع المهاجم النجم في البرازيل.

"أنا لاعب أجرؤ على المخاطرة في كل لحظة. الأخطاء جزء من نموك، وبالتالي جزء من روتينك"، يقول نيمار في المقطع القصير.

"كنت أحب مشاهدة لقطات دينيس بيركامب في الماضي. كان ساحراً"، كما يقول مهاجم سانتوس في الفيديو.

يلعب نيمار حاليًا في بلده الأم مع فريق سانتوس. شارك المهاجم الأيسر البالغ من العمر 34 عامًا في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم. سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.



