نيمار: هذا هو أكثر ما يؤلمني ولا يوجد أسوأ من الإصابات

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يؤكد أنه شك في نفسه بعد تعرضه للعديد من الإصابات في الأشهر الماضية.

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن انزعاجه من تعرضه للعديد من الإصابات في الأشهر القليلة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية تحدث فيها نيمار عن عدة أمور كان من ضمنها وفاة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت.

وقال نيمار: "بالنسبة للاعب كرة القدم لا يوجد ما هو أسوأ من الإصابات، لقد عانيت من تلك المشكلة في آخر موسمين ومرت علي لحظات شككت فيها بنفسي".

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وأضاف: "من اللحظات الصعبة التي مريت بها أيضًا هي وفاة كوبي براينت، وفاته أثرت كثيرًا في نفسي لأن حياتنا كان فيها العديد من الأمور المشتركة".

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وأردف: "عندما تقابل الشخص الذي يختبيء خلف شخصية الرياضية تجد علاقة مختلفة تمامًا تُبنى، ومع كوبي كانت الأمور مختلفة تمامًا، لقد خسرت الرياضة من بعده شخصًا عظيمًا".

وكان نيمار قد تغيب في العديد من المباريات بالموسم الجاري والذي سبقه بسبب الإصابات، كما تغيب عن كوبا أمريكا في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد شارك في 22 مباراة هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان وسجل 18 هدفًا وصنع 10 في كل البطولات.