فيلاس بواش: نيمار كان يمكنه أن يتخطى ميسي ورونالدو

الحديث لا يتوقف عن نيمار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أندرياس فيلاس بواش، مدرب مارسيليا، عن البرازيلي نيمار، وقال إنه كان يمكن أن يصبح من الأفضل في العالم قبل انتقاله إلى بي إس جي.

ويسيطر الحديث حول مستقبل نيمار على وسائل الإعلام بعد اقترابه من مغادرة باريس والعودة إلى إسبانيا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

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وقال بواش: "هو لاعب مهم في عالم الكرة، بالنسبة لي كان من سيتخطى ميسي ورونالدو في سباق الكرة الذهبية، ولكنه لم يظهر ما كان يظهره في برشلونة".

وأضاف: "إذا ترك الكرة الفرنسية سيكون من الصعب تعويضه، هو صورة مهمة، كما كان رونالدينيو في باريس، عامل جذب لأنك تحب مشاهدته".

وختم: "لا أعرف ماذا سيحدث، لا يمكنني التعليق على انفصاله لأنني لست مدرب بي إس جي".

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وتولى بواش تدريب مارسيليا في مطلع الموسم الجاري بعد تجربة صينية لم تكلل بالنجاح.