نيمار مهدد وزيدان خارج الصورة .. ثورة الخليفي لتحسين باريس!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن الثورة التي يخطط لعملها نادي باريس سان جيرمان من بداية الموسم القادم لتحسين جودة الفريق الحالية.

وكانت الأخبار تشير مؤخرًا لوجود حالة عدم رضا عند الإدارة حول بعض اللاعبين، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

فبحسب ما أوردته صحيفة "Le Parisien" فإن هناك تغيرات ملموسة ستحدث في الفترة القادمة متعلقة بهيكلة أمور النادي.

ماذا عن الإدارة الفنية؟

فيما يتعلق بالمدرب، أوضح التقرير أن هناك شيء واحد واضح في باريس هو أن بوتشيتينو لن يستمر في إدارة الفريق الموسم المقبل.

حيث تم الحكم على المدرب الأرجنتيني بمجرد إقصائه من دور 16 لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وتعمل الإدارة بالفعل على إيجاد بديل له.

والمرشح الأوفر حظاً هو زيدان، لكن مدرب ريال مدريد السابق يبتعد لأنه أعطى الأولوية للمنتخب الفرنسي، وهو المنصب الذي يظل شاغراً بعد كأس العالم.

والأسماء المرشحة أيضًا لخلافته الآن هم أنطونيو كونتي ويواخيم لوف وتياجو موتا، ومع ذلك، لم يكن هناك أي اقتراب تقريبًا من الثلاثة وستنتظر الإدارة القطرية حتى نهاية الموسم لاتخاذ قرار.

ماذا عن اللاعبين؟

أشار التقرير أن هناك حالة غضب عارمة من المستويات التي يقدمها البرازيلي نيمار، وهو الأمر الذي يتلاقى مع رغبة جماهير باريس بالإطاحة به أيضًا.

لكن المشكلة تكمن في راتبه الضخم الذي سيجعله يستمر في فرنسا، حيث لا يوجد أي فريق على استعداد لتحمل تكلفة الجناح الدولي الآن.

كما أوضح التقرير أيضًا أن هناك بعض الأسماء التي سترحل لا محالة، مثل أنخيل دي ماريا، والحارس كيلور نافاس، والظهير الأيسر لايفن كورزوا، والمهاجم ماورو إيكاردي.

فيما يستمر اسم بوجبا في الانتشار بقوة في باريس للتعاقد معه، لكن إصابات لاعب خط الوسط المستمرة قد تؤخر انضمامه، وعلى الرغم من اهتمام النادي بتشواميني، إلا أن أولوية لاعب الوسط تظل اللعب في الخارج.

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