نيمار مهدد بتكرار الإصابة لو شارك ضد رين

هل يسعى باريس للتخلص من نيمار خوفًا من تجدد الإصابة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يواجه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، خطوة تجدد إصابته بالركبة حال شارك في مباراة رين يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان قدّم طلباته إلى برشلونة للموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وتواصلت صحيفة "لو باريسيان" مع الطبيب المعالج لنيمار، إيريك رولاند، والذي أكد أن قدم اللاعب اليمنى أصبحت ضعيفة وأنّه يعاني حاليًا بصورة كبيرة.

وأوضح الطبيب أنّ عودته السريعة للملاعب قد تؤدي إلى تكرار الإصابة ووقتها سوف يغيب لعدة أشهر إضافية.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع قدم نيمار بحذر شديد وعدم التعجل في إشراكه بالمباريات حتى لا يتأزم الموقف.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى قلق برشلونة وريال مدريد من ضم صاحب الـ 27 عامًا خوفًا من تجدد الإصابة.

جدير بالذكر أنّ نيمار تعرض لانتقادات الجمهور الفرنسي مما يشير إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.