نيمار مستنكرًا: حتى الاحتفال بعيد ميلادك يستوجب العقوبة!

قصة أعياد ميلاد نيمار لا تنتهي!

انتقد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، القيود المفروضة على الحياة الخاصة بلاعبي كرة القدم.

نيمار عانى من انتقادات كبيرة بسبب غيابه كل موسم في شهر فبراير بسبب الإصابة والتى تتزامن مع فترة عيد ميلاد أخته.

أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن نيمار وجه هذه الرسالة اعتراضا على إيقاف صديقه لوكاس كريسبيم، بعد إقامته حفل عيد ميلاده، في اليوم التالي لخسارة فريقه فورتاليزا البرازيلي.

نيمار ينتقد صعوبة حياة اللاعبين

كتب نيمار تغريدة غاضبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "لا يمكنك الاحتفال بعيد ميلاد جدتك وابنك وزوجتك وخاصة عيد ميلادك".

وأضاف: " ليس من السهل أن تكون رياضيًا".

وأتم: "لا يمكنك أن تعيش حياة سعيدة إلا بعد انتهاء حياتك المهنية، هذا جنون".

نيمار تعرض لانتقادات لاذعة بعد إقامته لحفل عيد ميلاده في عام 2020 وسط جائحة كورونا.

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