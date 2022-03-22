"نيمار لم يعد مثلي الأعلى بعد الآن"

كشف لاعب ليفربول هارفي إليوت عن توقفه في اعتبار نيمار نجم باريس سان جيرمان كمثل أعلى له في الوقت الحالي.

ويعد هارفي هو أحد اللاعبين الشباب الصاعدين بقوة في عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة.

وتحدث إليوت من خلال سلسلة شركة "New Balance" عبر اليوتيوب ليعبر عن الأسباب التي دفعته للتخلي عن نيمار كمثل أعلى له، وحول رأيه في زملائه في ليفربول.

ماذا قال هارفي عن نيمار؟

قال إليوت: "اعتاد نيمار أن يكون مثلي الأعلى، بسبب الخلفية، فمن أين أتى وأين هو الآن، إنه أمر ملهم للغاية، لكنني لا أتطلع حقًا إلى أي شخص في اللعبة الآن، لأكون صادقًا".

وواصل: "الآن أريد أن أكون ذلك الشخص الذي يتطلع إليه الناس، أنظر إلى اللاعبين وأخذ أجزاء صغيرة من لعبتهم إلى لعبتي، لكنني أريد أن أكون شخصيتي".

وأوضح: "أريد أن ألعب لعبتي الخاصة، ولا أريد أن أضعها على أساس أي شخص آخر، أطمح أن أكون شخصية يمكن أن تصبح مصدر إلهام".

ماذا قال هارفي عن زملائه في ليفربول؟

تطرق إليوت في الحديث عن زملائه في ليفربول أيضًا، وخصوصًا محمد صلاح الذي يعشقه اللاعب الإنجليزي الشاب.

حيث قال: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم برأيي".

وأضاف: "من منا لا يحب اللعب مع صلاح، إلى جانب ترينت أيضًا على الجانب الأيمن، إنه حلم لأي شاب أن يلعب جنبًا إلى جنب مع هذين الاثنين".

وعن حديثه عن المنضم حديثًا لويس دياز أردف: "دياز هو لاعب كرة قدم مناسب بالفعل لقد قلت ذلك من قبل، حتى قبل أن يصبح لاعبًا في ليفربول، يمكنك أن ترى مدى موهبته".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة فريق واتفورد في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 2 أبريل.

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