نيمار: لم نفكر أبدًا في الخروج من أتالانتا .. توخيل: حققنا الإنجاز في ذكرى التأسيس

تصريحات نيمار وتوخيل والبقية بعد تأهل باريس سان جيرمان على حساب أتالانتا

أكد نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان ، أنّ الفريق لم يشعر للحظة بأنه سيودع دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، بينما عبّر المدرب توماس توخيل عن سعادته بالتأهل لنصف النهائي في ذكرى تأسيس الفريق.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه تحت رئاسة ناصر الخليفي.

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وقال نيمار في تصريحات عقب المباراة: "نعم كانت ليلة جيدة ولكنها صعبة لأنّ أتالانتا قدّم موسمًا عظيمًا، كنا نعلم أننا بحاجة إلى الحدة لخلق الفرص وأعتقد أننا فعلنا كل ما لدينا"

وتابع: " لم نشعر أبدًا باقتراب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وقررنا القتال حتى اللحظات الأخيرة وعيوننا على المباراة النهائي. لدينا الآن مباراتين فقط لحسم اللقب".

وواصل: "أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان وأشعر وكأننا عائلة واحدة، وبهذه العقلية التي ظهرت أمام أتالانتا، فإن الفريق قد يحقق إنجازًا كبيرًا ويفوز بذات الأذنين".

أما توخيل، فصرّح: "اليوم هو ذكرى 50 عامًا على تأسيس النادي ووصولنا إلى نصف النهائي وتجدد فرصة الفوز بأربع بطولات في موسم واحد أمر عظيم للغاية".

وأردف: "لعبنا بشكل رائع ومنذ الدقيقة 85 وأصبح الفريق متفوق على المنافس بكل الطرق ولذلك نستحق التأهل. لا يمكن أيضًا إنكار الحظ الذي وقف في صفنا والثقة التي تحلينا بها والتي تفوقت على القدرات البدنية للمنافس بجانب إمكانيات البدلاء التي قلبت المباراة لصالحنا".

ماركينيوس، صاحب هدف التعادل، تحدث بدوره قائلًا: "خسرنا العام الماضي في ظروف أسوأ من هذه، فرغم أننا كنا الأفضل والأخطر ولكن المنافس نجح في التأهل والفوز بفرص أقل ولم نكن نرغب في تكرار هذا السيناريو، من الجيد الوصول لنصف النهائي في ذكرى تأسيس النادي ونعد الجمهور بتقديم الأفضل".

وعلّق صاحب هدف التأهل، إريك ماكسيم تشوبو-موتينجن على المباراة بقوله: "حينما عدت إلى الفريق لم أكن أتوقع أن يكون لي دور في هذا الإنجاز. لقد خرجنا من قبل بهزائم في الدقائق الأخيرة ولكننا استطعنا قلب الطاولة هذه المرة على منافس قوي. اليوم كُتبت قصة جديدة في كرة القدم".

وأخيرًا، اختتم أندير هيريرا التصريحات بقوله: "الكل لعب بشكل رائع اليوم وساعدنا بعضنا البعض للتسجيل، تشوبو لعب 10 دقائق فقط لكنّه كان المنقذ الليلة. لقد حققنا 4 بطولات محلية وهذه فرصتنا للفوز باللقب القاري. أنا فخور بالجميع خاصة وأنّ أتالانتا لعب بشكل رائع".

وسوف يواجه باريس سان جيرمان الفائز من أتلتيكو مدريد ولايبزيج يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.