لا جديد - نيمار خارج قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز
أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة تولوز مساء اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
وشهدت القائمة خروج نيمار للمرة الثالثة منذ انطلاق الموسم الجاري.
🆕📄 #PSGTFC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 25, 2019
The Parisian squad to face @ToulouseFC tonight 🔥
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/QcJDPNSTNp
وكان المدرب قد أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنّ البرازيلي تعافى من الإصابة لكن موقفه لا يزال غامضًا مع إدارة النادي.
وأكد : ": "موقف النادي واضح، إذا لم يتضح الوضع لن يلعب، إذا اتضح الوضع قبل مباراة الغد سيلعب، إذا لم يحدث ذلك لن يلعب".
وكان باريس سان جيرمان قد خسر لقاء الجولة الثانية أمام رين بثنائية لهدف ليستقر في المركز الـ 12 بعد جولتين.
جدير بالذكر أنّ برشلونة وريال مدريد لم يستسلما في إمكانية التعاقد مع نيمار خلال الأيام القليلة المتبقية في سوق الانتقالات.