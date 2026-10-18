نيمار سينام سعيدًا بعد ليلة الماراكانا: كوتينيو جلب له الفرحة .. استمتاع بالكرة بلا ضغوط ولقطة هالك تشهد!

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سانتوس يغازل حلم كوبا ليبرتادوريس..

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ما أجمل الفوز في قلب الماركانا، الذي يتحدث كل ركن فيه بلغة التاريخ، ربما ذلك هو شعور نيمار جونيور الذي قاد سانتوس، لانتصار ثمين على فلومينينسي بنتيجة (2-1)، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي "موسم 2026".

بعد تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، لرودريجو كاستيلو، في الدقيقة الرابعة، جاءت ثنائية النقاط الثلاث عن طريق جابرييل باربوسا وفيليبي كوتينيو، في الدقيقتين 49 و54.

وبعد التعثر في جولتين، جاء سانتوس في ميدان الماراكانا، ليرشح موقعه في وسط الجدول، بعد بداية كان أقرب فيه لمنطقة الهبوط، فيما يحتل المركز الثامن، برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد فلومينينسي عند 51 نقطة، في المركز الخامس.

وفيما يلي، نستعرض معًا بعض اللمحات حول ما قدم نيمار جونيور في مباراة سانتوس وفلومينينسي بالدوري البرازيلي..

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حان وقت الاستمتاع باللعب!

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بعد أن طوى صفحة المونديال، ومعها أسدل الستار على قميص البرازيل، يبدو أن نيمار الآن يعيش مرحلة الاستمتاع بالكرة فقط، دون أي اعتبارات أخرى، فلا هو يبحث عن أرقام إعجازية، مثل سباق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الألف هدف، ولا يُمكن الجزم بأنه يفكر كثيرًا في صراعات على الألقاب، بقدر ما يحلم بأن يظهر مهاراته فقط أمام أنظار الجماهير.

القصة ليست في إثبات الذات، فقد بات اسمه لا ينشق عنه غبار، وإنما في مهاراته فوق المستطيل الأخضر، حتى وإن تلقى انتقادات بداعي الاستعراض الزائد، إلا أن تلك اللمحات التي رأيناها في مباراة اليوم، هي التي جعلتنا نعشق مشاهدة الكرة بين أقدامه.

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حديثي هنا عن لقطتين بالأخص، مهارة نيمار في رفع الكرة من فوق هالك، أو "التشميسة" كما تصفها الدارجة المصرية، أو تمريرته للكرة في اتجاه مخالف لنظرته إلى إيجور رويلو، ليرد الأخير بدفعة خفيفة لنيمار، كردّ على هذا الاستفزاز.

لهذا كان نيمار لا يتوقف عن المحاولة يا كوتينيو

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"لم يتوقف عن محاولة إقناعي باللعب في سانتوس"، هكذا تحدث فيليب كوتينيو عن دور نيمار في ارتدائه لهذا القميص، بعد فترة إرهاق ذهني، منذ رحيله عن فاسكو دي جاما،

نيمار وكوتينيو، صديقان مقربان منذ أن التقيا بقميص منتخب البرازيل تحت 16 عامًا، بل إن فيليب هو اللاعب الذي كان نيمار يحلم بأن يزامله في برشلونة، ورغم أن هذا الحلم لم يتحقق، حيث جاء كوتينيو وقت رحيل صديقه إلى باريس سان جيرمان، إلا أنه بعد 20 سنة، بات الاثنان يلعبان معًا.

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وكأن القدر أراد أن يمنح الصديقين تلك اللحظة المميزة، من أمام هالك ورفاقه، يكون نيمار قريبًا من الحصول على ركلة جزاء، بعد سقوطه داخل المنطقة، قبل أن يوجه جابرييل بونتيمبو تمريرة إلى كوتينيو الذي هز شباك الحارس فابيو، بأول هدف له مع سانتوس.

ويكفي أن ترى الاحتفال الكبير للاعبي سانتوس، بزميلهم الذي جاء بعقد قصير الأجل، لتشاهد حالة الشغف الرائع الذي يسود داخل هذا الفريق، وحالة الصداقة التي عكست فرحة نيمار الكبيرة بكوتينيو بعد الهدف.

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الحظ عاند الأمير

ربما كان السيناريو ليكتمل بهدف بتوقيع نيمار، كي تكتمل تلك الليلة التاريخية، ولكن يمكن القول إن الحظ عاند النجم "رقم 10"، في الوصول إلى المرمى.

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نيمار كان قريبًا من التسجيل مرتين، الأولى بتسديدة برع الحارس في التصدي لها، والثانية ارتطمت في القائم الأيمن. هذا الحظ العاثر الذي دفع نيمار لمحاولة احتضان الحكم بعد عدم احتساب خطأ له.

ورغم ذلك، إلا أن نيمار قدم فاصلًا من بناء اللعب، والانتشار في مختلف أرجاء منطقة الخصم، فضلًا عن تمريراته التي بلغت دقتها 76%، بـ44 تمريرة ناجحة، وكذلك إجراء 3 كرات طويلة صحيحة، رغم أنه عاب عليه أيضًا ضعف الكرات العرضية، حيث أرسل ثلاث كرات لم تكلل بالنجاح.

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الجماهير رضيت أخيرًا عن نيمار

وأخيرًا بات يمكننا القول إن الجماهير ستكون راضية عن نيمار، بعد فترة كان أداء القائد فيها لا يقل عن فينيسيوس، الذي اشتهر بـ"الاستفزاز"، خاصة وأنه دخل في صدامات كبيرة مع عشاق سانتوس.

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الوضع الآن بات متغيرًا، المتابعون يتغنون بلمسات نيمار، وكذلك هذا الانتصار في ميدان ماراكانا، الذي بات يقرب سانتوس، من قائمة الخمسة الأوائل في ترتيب الدوري، والكفيلة بتأهل الفريق إلى كوبا ليبرتادوريس، أو حتى ملحق التصفيات، مع تبقي سبع جولات على النهاية، وفارق 6 نقاط، وهو الأمل الذي إن تحقق، فسيكون بمثابة إنجاز كبير لفريق كان يعاني في منطقة الهبوط في بداية الموسم.