نيمار عصبي ويشعر بالإحباط بعد فشل انتقاله إلى برشلونة

كيف تعامل نيمار مع فشل رحيله إلى برشلونة وبقائه في باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسي والمقربة من أسوار باريس سان جيرمان أن نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة.

وجاء ذلك في إطار الحديث عن فشل مفاوضاته مع برشلونة، والتي تم الكشف عن أسباب فشلها في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو.

وأرجع الخليفي فشل الصفقة إلى عدم جدوى عرض برشلونة، مؤكدًا أن نيمار لا يقدر بأقل من 300 مليون يورو، وعلى الراغب في التعاقد معه تقديم هذا المبلغ على الأقل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وحسب ليكيب تسبب ذلك في حالة صدمة وإحباط كبرى لدي نيمار نظرًا لأنه كان نتظر العودة إلى برشلونة، ونظرًا لتوتر علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان والإدارة والمدرب.

وسيسافر نيمار للانضمام إلى معسكر المنتخب البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن كوبا أمريكا الأخيرة، وذلك بعد غياب عن كرة القدم منذ إصابته قبل البطولة.

وسيحاول نيمار من خلال هذه الفترة العودة إلى كرة القدم وإبعاد الأجواء السلبية التي أحاطت به في الأسابيع الأخيرة على خلفية المفاوضات بين إدارة برشلونة وباريس سان جيرمان.

إيكاردي يتجه إلى العاصمة الفرنسية للانضمام إلى باريس سان جيرمان

يذكر أن نيمار قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.