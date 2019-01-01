سارابيا يؤكد تفضيل نيمار لبرشلونة على ريال مدريد

التكهنات مستمرة حول مستقبل النجم البرازيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

ألمح بابلو سارابيا لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن المهاجم البرازيلي نيمار، أصبح على أعتاب الانتقال لبرشلونة هذا الصيف.

الجدل مستمر حول مستقبل نيمار خلال الأسابيع القليلة الماضية، بوجود منافسة شرسة بين برشلونة وريال مدريد على ضمه.

بعض التقارير الصحفية أكدت تقديم ريال لعرض قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة للثلاثي جاريث بيل، خاميس رودريجيز وكيلور نافاس لكنه قوبل بالرفض.

سارابيا سؤل عن مستقبل زميله وأجاب:"هل ينضم لريال أم برشلونة؟ أعتقد أنه لعب لبرسا من قبل ولن يمانع العودة لهم".

وتأتي تلك الكلمات كإشارة واضحة من لاعب إشبيليه السابق، حول تفضيل نيمار الواضح للانتقال لبرشلونة.

وفي نهاية حديثه رد سارابيا على التكهنات بعدم شعور اللاعب البرازيلي بالراحة في باريس، قال أنه يستمتع بوقته مع النادي الفرنسي بدون مشاكل.