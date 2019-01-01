يوفنتوس يعرض إيمري كان على برشلونة لضم راكيتيتش

هل يقبل برشلونة برحيل نجمه الكرواتي؟

يعمل نادي يوفنتوس الإيطالي، على إجراء صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة، قبل أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، يبدو على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، وفقاً لما أكدته العديد من التقارير.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن تقديم يوفنتوس بعرض لاعبه إيمري كان، مقابل الحصول على خدمات راكيتيتش.

وأوضحت أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي للنادي الإيطالي، قام ببعض المحادثات مع برشلونة خلال الساعات الماضية.

الصفقة تبدو في غاية الصعوبة، وسط شكوك حول ترحيب برشلونة بضم كان، نظراً لسجل الإصابات الطويل للاعب الألماني.

سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

وعلى جانب آخر تبدو هذه الخطوة ضمن عملية تبادلية كبيرة، تجمع بين برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بانتقال نيمار إلى برشلونة، مقابل انضمام ديبالا بدلاً منه لباريس، على أن يستفيد يوفنتوس بقدوم راكيتيتش وجلب لويس سواريز من برسا.