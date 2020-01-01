تياجو سيلفا: نيمار لم يتغير

تعرف على تصريحات تياجو سيلفا عن ميسي

أكد تياجو سيلفا، قائد دفاع نادي باريس سان جيرمان ، أنّ زميله في الفريق نيمار دا سيلفا لم يتغير ومتحمس لتقديم أداء أفضل خلال الموسم الحالي.

التقارير الصحفية تؤكد توصل نيمار لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده مما يقطع الطريق على انضمامه إلى برشلونة .

وقال سيلفا في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "نيمار لاعب رائع ويقدم مستويات متميزة للغاية ولا يمكن أبدًا التقليل من قدراته".

وتابع: "لا أرى أنّه تغير عن المعتاد ولا يزال الشخص المتحمس الواثق في قدراته والقادر باستمرار على تقديم الإضافة".

وسوف يتم عرض الحلقة الكاملة والتي تشمل جميع تصريحات سيلفا مساء غد، الأحد.

وكان المدير الفني لباريس سان جيرمان، توماس توخيل، قد وصف نيمار بقائد الفريق داخل الميدان الذي يقدم أدوارًا هجومية ودفاعية على أعلى مستوى.

وقال توخيل: "إنّه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، يساهم في غلق المساحات ويدافع بشكل جيد وأعتبره قائدًا داخل الملعب".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة في تكرار المحاولة لضم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.