نيتو: تعلمت الكثير من بوفون وهذا رأيي في عودة نيمار

تعرف على تصريحات نيتو حول كوتينيو وبوفون وتيرشتيجن وعودة نيمار للبلوجرانا

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كشف نيتو، حارس برشلونة، عن علاقته بمارك أندريه تيرشتيجن وتاريخه مع حارس يوفنتوس، جيانلوجي بوفون، بجانب رأيه في عودة نيمار من باريس سان جيرمان.

نيتو انضم إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا بعد رحيل ياسبر سيليسين.

وقال نيتو في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعلم أنّ سيليسين غادر برشلونة بحثًا عن دقائق لعب أكثر ولكني مختلف ولدي طريقة لعب أخرى وحاليًا أكثر ما يهمني وصولي إلى برشلونة وأتطلع لمساعدة الفريق واللعب في أفضل مستوى".

وتابع: "مواجهة نابولي كانت معقدة فهو فريق لعب أكثر من لقاء بينما بالنسبة لنا كانت المباراة الرابعة فقط ولكني سعيد لكوني ساعدت الفريق على الفوز".

الحارس البرازيلي أكد أنّ علاقته مع مع تيرشتيجن جيدة موضحًا أنّ الأخير يمتلك شخصية عظيمة ويقدم مستوى مميز بين الخشبات الثلاث.

وأردف: "جيانلوجي بوفون قدم لي الكثير، كنت محظوظًا مشاركة غرفة الملابس معه لعدة مواسم وتعلمت منه فهو حارس عظيم بخبرات كبيرة ولديه احترام كبير لزملائه والمنافسين".

وواصل: "فيليبي كوتينيو في حالة جيدة وأعتقد أنّه سعيد هنا، لقد تعاملت معه من قبل مع المنتخب البرازيلي وهو شخصية عظيمة وأتمنى أن يكون سعيدًا في الفترة المقبلة".

واختتم: "لست مخولًا للحديث عن انضمام نيمار من عدمه ولكن لا خلاف أنّه لاعب كبير وقادر على تقديم الإضافة لبرشلونة لو جاء لنا. طموحي بنهاية الموسم نستطيع رفع الثلاثية".