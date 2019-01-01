نيمار .. بعبع ريال مدريد الذي يرفض الظهور بسان جيرمان

تعرف على سجل البرازيلي نيمار أمام ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان للنادي الملكي.

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقد تصبح مواجهة الغد هي الأولى للبرازيلي نيمار التي يشارك فيها بشكل رسمي أمام ريال مدريد مع باريس سان جيرمان منذ مواجهتهم الوحيدة في موسمه الأول.

وحال شارك في التسجيل ستكون المباراة هي الأولى لنيمار على الإطلاق أمام ريال مدريد التي يساهم فيها بهز شباك مرمى الفريق الإسباني منذ التعادل الإيجابي بين برشلونة والنادي الملكي في ٢٠١٦ بالدوري الإسباني عندما صنع هدف التقدم للأوروجوياني لويس سواريز.

يعود سجل مواجهات نيمار أمام ريال مدريد للعام ٢٠١٣ عندما جاء لبرشلونة للمرة الأولى على الإطلاق قادمًا من سانتوس البرازيلي تحديدًا في الجولة الـ١٠ من الدوري الإسباني.

انتهت تلك المواجهة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد حيث سجل نيمار الهدف الأول له على الإطلاق في شباك ريال مدريد بعد ١٩ دقيقة من مواجهاتهم، وصنع الهدف الثاني الشهير لأليكسيس سانشيز في نهاية اللقاء.

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ولو لم تكن المباراة الأولى كافية ليثبت نيمار خطأ فلورنتينو بيريز عندما تركه ينضم لبرشلونة في الصيف الذي سبق ذلك الموسم كانت المواجهة الثانية في الجولة الـ ٢٩ من الليجا كفيلة بذلك بعدما صنع هدفين في فوز النادي الكتالوني بأربعة أهداف لثلاثة.

وجاءت الهزيمة الأولى لنيمار أمام ريال مدريد في الموسم نفسه عندما تواجه الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا وفاز ريال مدريد بهدفين لهدف عندما سجل جاريث بيل هدفه الشهير، وكان لنيمار كرة شهيرة في عارضة إيكر كاسياس استمعت جماهير ملعب مستايا لها وحرمت برشلونة من التعديل.

إجمالًا خاض نيمار تسع مواجهات أمام ريال مدريد في كل البطولات مع برشلونة وباريس سان جيرمان منهم ثمانية مع الفريق الكتالوني.

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فاز نيمار مع برشلونة في أربعة مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة وتعرض للهزيمة في ثلاث مرات، وفي مرة وحيدة مع باريس سان جيرمان.

سجل نيمار ثلاثة أهداف في شباك ريال مدريد كلها كانت بقميص برشلونة وصنع خمسة أيضًا مع النادي الكتالوني ولم يسهم في أي أهداف مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

صناعة أهداف تعادل هزيمة فوز المباريات البطولة 0 0 0 1 0 1 دوري الأبطال 5 3 1 2 4 7 الدوري الإسباني 0 0 0 1 0 1 كأس إسبانيا 5 3 1 4 4 9 الإجمالي

ويتعرض نيمار لسوء حظ كبير مع باريس سان جيرمان حتى الآن بالأخص أمام ريال مدريد حيث كان مصابًا في مواجهتين من أصل ثلاثة خاضها الفريقين خلال موسمين ماضيين وستكون مباراة الغد هي الرابعة منذ وصوله للعاصمة الفرنسية والثانية التي يشارك فيها.

فهل يعيد نيمار اكتشاف شباك ريال مدريد من جديد كما كان يفعل في صفوف برشلونة أم يختتم مواجهاته أمام الملكي بقميص باريس سان جيرمان بنفس خيبة الأمل المعتادة؟