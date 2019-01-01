كونتي يضغط على إدارة إنتر لضم فيدال

إدارة النادي الإيطالي لديها العديد من التحفظات على سلوك اللاعب التشيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يضغط أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، على إدارة النادي الإيطالي من أجل التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.

سوق الانتقالات الإيطالي ينتهي بعد غد الجمعة، ويطمح كونتي في حسم صفقتين قبل إغلاق الميركاتو.

الأولى هي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، ومواطنه فيدال، قبل انطلاق الموسم الجديد.

صحيفة "توتو سبورت" أكدت الضغوط التي يقوم بها كونتي على إدارة النيراتزوري، لاقتناعه التام بقدرات فيدال.

ويأتي ذلك نظراً للفترة التي قضاها الثنائي معاً في يوفنتوس، حيث يعتبر كونتي نجم برشلونة، هو الحلقة الناقصة بخط وسط فريقه.

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ويطمح النادي الإيطالي في استغلال حاجة برشلونة لبيع فيدال، لتسهيل عودة المهاجم البرازيلي نيمار وتوفير الأموال لضمه.

إدارة إنتر لديها العديد من التحفظات على فيدال بسبب سوء سلوكه، ولكن كونتي منحهم جميع الضمانات الكافية لإتمام الصفقة.