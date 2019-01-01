بيكهام يحاول إقناع سواريز بالانتقال للدوري الأمريكي

قبل انطلاق البطولة في يناير 2020

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يحاول ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

الشكوك تحوم حول مستقبل سواريز مع برشلونة، بعد قدوم أنطوان جريزمان، وإمكانية عودة المهاجم البرازيلي نيمار.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت استهداف بيكهام لسواريز، كأحد الأعمدة الرئيسية لفريقه الجديد للمنافسة على الدوري الأمريكي.

ويطمح النجم الإنجليزي لجلب العديد من الأسماء الأخرى بفريقه، أبرزها إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

سواريز نفسه يرحب بالخطوة كثيراً في هذه المرحلة السنية، حيث يبلغ من العمر 32 عاماً ويعاني العديد من المشاكل البدنية.

ريال بيتيس يطالب ميسي بالتمهل في العودة

صفقة رباعية تبادلية بين روما ويوفنتوس

ومن جانبه يحرص بيكهام على تقديم العرض المناسب للمهاجم الأوروجوياني، لإقناعه بالانتقال للولايات المتحدة ومغادرة برشلونة.

ومن المقرر أن يكثف بيكهام محاولاته قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي في يناير 2020.