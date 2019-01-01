ممثل كوتينيو يصل إسبانيا لحسم مصيره مع برشلونة

وجهتان محتملتان لصانع الألعاب البرازيلي هذا الصيف

وصل جوليانو بيرتولوتشي ممثل صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو لإسبانيا، من أجل حسم مصيره مع برشلونة هذا الصيف.

مستقبل كوتينيو يبدو محل شكوك كبيرة في الأسابيع الماضية، نظراً لرغبة برشلونة في التخلص منه بأقرب وقت ممكن.

النادي الكتالوني يحاول إدخاله في صفقة تبادلية مع نيمار تقضي بانتقاله لباريس سان جيرمان، وكذلك بايرن ميونيخ يسعى لضمه.

تقارير صحفية أكد أن بيرتولوتشي تواجد هذا الأسبوع في فرنسا، من أجل الحديث حول إمكانية انضمامه لباريس.

خيار النادي الفرنسي يعتبر هو الأقرب للاعب، نظراً للمحاولات المكثفة من برشلونة لاستخدامه لتسهيل عودة نيمار.

مفاجأة مدوية في قضية وفاة سالا

باريس سان جيرمان يطلب فينيسيوس للموافقة على بيع نيمار

ويطمح برسا في دفع 100 مليون يورو بالإضافة لكوتينيو من اجل إعادة نيمار لكامب نو.

وأما بايرن لا يمكنه تحمل التكاليف الكاملة لصفقة شراء نهائي، وتقدم بعرض إعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً انتقل لبرشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول مقابل حوالي 142 مليون جنيه إسترليني.