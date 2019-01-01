بعيدًا عن برشلونة وريال مدريد - من قادر على ضم نيمار؟

أين يلعب نيمار الموسم المقبل؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

باتت أيام نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، معدودة مع بطل الدوري الفرنسي في ظل رغبة كبيرة من اللاعب في المغادرة قبل غلق سوق الانتقالات الجارية.

باريس سان جيرمان قدّم طلباته إلى برشلونة للموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ اللاعب أغلق الباب في وجه استمراره مع باريس سان جيرمان مما يجعله الأقرب للرحيل في الصيف الجاري.

ورغم أنّ صحيفة "ماركا" أشارت إلى أنّ ريال مدريد بات قريبًا من التوقيع مع اللاعب بعد الاتفاق مع سان جيرمان، لكن الصحيفة الكتالونية أشارت إلى أنّ برشلونة لا يزال مرشحًا للتعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا.

وبجانب برشلونة وريال مدريد، فإن الصحيفة أكدت أنّ بايرن ميونخ قد يفكر في اللاعب بعد إصابة هدفهم الاول ليروي ساني، إلا أنّ العقبات المالية وخاصة فيما يتعلق براتب البرازيلي قد يفسد الصفقة.

أما صحيفة "توتو سبورت" فقد أشارت إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي في بيع اثنين من الثلاثي جونزالو هيجواين وماريو ماندجوكيتش وباولو ديبالا للتعاقد مع ماورو إيكاردي أو نيمار.

وقد يساهم حل أزمة الضرائب وانخفاضها في الدوري الإيطالي في تسهيل مسألة انضمام نيمار إلى السيدة العجوز.

جدير بالذكر أنّ اللاعب قد يغيب عن مواجهة نيمس في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي غدًا، الأحد.