دونجا وبيبيتو ينصحان نيمار بخصوص برشلونة

نجوم البرازيل ينصحون نيمار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نصح دونجا، النجم البرازيلي السابق، مواطنه نيمار بالبحث عن السعادة عندما يتخذ قراره بخصوص النادي الذي يلعب له الموسم المقبل.

ويحاول نيمار العودة مجدداً لصفوف برشلونة بعد عامين في صفوف باريس سان جيرمان الذي يرفض التخلي عن نجمه بسهولة.

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وقال دونجا في احتفالية بذكرى كاس العالم 1994: "من المهم أن يختار مكان يجعله سعيداً ويستمتع، اللاعب البرازيلي يختلف عن الأوروبي".

وأكمل: "نحن اللعب والمتعة، وعندما يحدث العكس نشعر بالتوتر، أتمنى أن يجد السعادة الموسم المقبل ويظهر إمكانياته، الأمر راجع له".

وواصل دونجا: "يملك الإمكانيات والمهارات ويفعل كل شيء، كما نضج كثيراً، يسجل أكثر ويفوز بالمخالفات ولا يهتم بالمراوغات فقط".

واتفق بيبيتو مع دونجا في الرأي: "أتمنى من كل قلبي أن يفكر نيمار قليلاً، هو لا يقدر حجم اسمه، يجب أن يكون مثالاً، يجب أن يساعد المنتخب ونتحدث عن أهدافه".

وختم: "أسانده لأنه لاعب كبير وأي فريق في العالم يمكن أن يلعب معه".

وتحدث نيمار في وقت سابق عن ذكرياته مع برشلونة وصرح أن الانتصار على بي إس جي بسداسية المباراة الأفضل في تاريخه.