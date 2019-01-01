نيمار يضع بدلاء برشلونة

البرازيلي يجهز لكل السيناريوهات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار وضع قائمة من الأندية المرشحة للتعاقد معه في حال فشل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

الصحف الإسبانية ذكرت أن بي إس جي رفض عدة عروض عبارة عن لاعبين ومبلغ من المال تقدم بها بها برشلونة لضم نيمار في الآونة الأخيرة.

وكشفت "موندو" أن الخيار الأول لنيمار هو النادي الكتالوني، ولكن في ظل الصعوبات في حدوث الصفقة وتراجع علاقته مع ناديه الفرنسي وضع خطة طواريء.

وبحسب الصحيفة، فالأندية البديلة هي ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، ثم يوفنتوس، وإن أكدت صعوبة فكرة النادي الإنجليزي بعد عدم ترشحه لدوري الأبطال.

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وكانت التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة أبعدت ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع نيمار في ظل تركيزه مع أهداف أخرى وارتفاع سعره.

الجدير بالذكر أن توماس توخيل، مدرب بي إس جي، أكد معرفته هو والنادي الباريسي برغبة نيمار في الرحيل منذ قبل كوبا أمريكا.