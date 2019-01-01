الخطة الكاملة - كيف يتعاقد برشلونة مع نيمار؟

تعرف على خطة برشلونة لإعادة نيمار لكامب نو

وضع نادي برشلونة الإسباني خطة للتعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

نيمار غاب عن تدريبات سان جيرمان استعدادًا للموسم الجديد والنادي الفرنسي هدده في بيان رسمي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ برشلونة لن يتسرع في عملية التعاقد مع نيمار ويرى أنّ الأمور تتجه في صفه بعد تمرد اللاعب.

وأوضحت أنّ النادي لن يدفع 222 مليون يورو لأجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا بل سينتظر لخفض قيمته المالية ووضع 200 مليون يورو كحد أقصى لحسم الصفقة.

وقد يتخلى البلوجرانا عن أحد لاعبيه في الصيف وأبرز المحتمل رحيلهم فيليبي كوتينيو أو عثمان ديمبيلي أو مالكوم.

إدارة برشلونة لن تمنح نيمار الراتب الذي كان يحصل عليه قبل المغادرة ويعد هذا شرطًا أساسيًا لاستعادة اللاعب.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ باريس سان جيرمان لن يبيع البرازيلي بأقل من 222 مليون يورو.