نيتو: هناك ما يشغلني أكثر من عودة نيمار لبرشلونة

تصريح غير متوقع من الحارس البرازيلي

أكد الحارس البرازيلي نيتو، أنه لا يهتم كثيراً بشائعات انتقال مواطنه نيمار إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الحالي.

نيتو انضم لبرشلونة قادماً من فالنسيا هذا الصيف، في صفقة تقدر قيمتها 23.40 مليون جنيه إسترليني.

قدوم حارس الخفافيش السابق، يتزامن مع تكهنات بخلاف نيمار مع باريس سان جيرمان، ورغبته في العودة للنادي الكتالوني.

نيتو علق على ذلك قائلاً:"أعتقد أن هناك العديد من الأشياء المهمة في رأسي بالوقت الحالي".

يا الله على هذا الجمال 😍 pic.twitter.com/kc2WGtGLH3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وأضاف:"أفضل التفكير في القتال على مركزي مع برشلونة، على الانشغال بما يدور حول نيمار".

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وفسرت الصحف الإسبانية تصريحات نيتو، برفضه الزج بنفسه في الحرب الدائرة بين نيمار وناديه الفرنسي، وسط محاولاته المستميتة للرحيل.