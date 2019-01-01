توخيل: ندرك خطورة بنزيما وسنحاول التعلم من تجربة مانشستر يونايتد

المدرب الألماني يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، على ثقته في تقديم فريقه لمستوى جيد أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

العملاق الفرنسي يستعد لافتتاح مشواره الأوروبي بمواجهة نظيره الإسباني غداً الأربعاء، في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وقال توخيل عن هذه المباراة:"سنحاول فرض شخصيتنا وعدم اللعب بسلبية، ريال سيحصل على الكرة أيضاً، لامتلاكهم الشجاعة والقوة والخبرة الكافية بالمنافسات الأوروبية".

وأضاف:"مواجهة صعبة جداً ولكنها عظيمة وممتعة لنا، ربما لن تحسم التأهل ولكن سنلعب من أجل الفوز لإسعاد جماهيرنا".

وأما عن جاهزية لاعبيه:"كيمبيمبي في حالة بدنية رائعة ويمكنه اللعب، إيكاردي لا نعلم حتى الآن مدى استعداده".

الجدل المستمر حول نيمار:"كل شيء أصبح واضحاً بيننا الآن، الميركاتو انتهى وهو لاعبنا ولا توجد أي مشاكل في الوقت الحالي".

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هل يكون كيمبيمبي مفاجأة باريس أمام ريال مدريد؟

وعن طموح باريس:"كرة القدم تعتمد على التطور والتعلم، وهذا ما نحاول فعله، الخروج من مانشستر يونايتد الموسم الماضي كان في غاية الصعوبة، ولكنها تجربة نتعلم منها لتقوية شخصيتنا".

خطورة بنزيما:"يعتبر من أفضل المهاجمين في العالم، لديهم بعض العناصر الأخرى الخطيرة، ولكنه بالطبع يمتلك جودة عالية ويقدم مستويات تجعل الدفاع أمامه غاية في الصعوبة".

يذكر أن باريس سيدخل مباراة الغد بدون لاعبه نيمار للإيقاف، بالإضافة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة.