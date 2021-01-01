نيمار: استحواذ بايرن؟ يمكنك الغناء طوال الليلة ويأتي أحدهم ليأخذ زوجتك!

تصريح مثير للجدل من المهاجم البرازيلي

سخر نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، من استحواذ بايرن ميونخ على الكرة، في المواجهة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

باريس خسر بهدف دون رد على أرضه بملعب حديقة الأمراء، ولكنه صعد إلى نصف النهائي بسبب فوزه في الذهاب بنتيجة 3/2 في أرض بايرن.

الفريق الألماني كان صاحب الاستحواذ الأكبر خلال لقاء الأمس، وهو ما جعل نيمار يسخر من هذا الأمر.

ماذا قال نيمار؟

المهاجم البرازيلي تحدث لوسائل الإعلام وهو في سعادة غامرة بعد التأهل، واتجه إلى تشبيه غير مألوف، بعد حصول بايرن على استحواذ 56%.

وقال نيمار لشبكة "TNT Sports":"يمكنك الاستحواذ، لا توجد مشكلة، تستطيع الغناء للمرأة طوال الليل، ويأتي أي شخص آخر ويأخذ زوجتك".

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هل تعمد استفزاز كيميش؟

بعض المواقع تناقلت صورة نيمار وهو يحتفل في وجه يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ بعد خروج النادي الألماني من الأبطال.

وهو ما جعل نيمار يقول:"إنه لأمر مضحك، لأنني لم أحتفل بالنصر أمام كيميش ولكن مع باريديس، لقد كان القدر الذي وضعني أمام كيميش في الصورة".

وتابع:"كان يؤمن أن فريقهم أفضل وأنهم سيتأهلون إلى نصف النهائي، لذلك القدر كان السبب في هذا الموقف".

ماذا فعل نيمار في المباراة؟

المهاجم البرازيلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ، حيث تألق في الشوط الأول وكان قريبًا من التسجيل لولا سوء التوفيق.

مانويل نوير تصدى لكرتين في غاية الصعوبة لنيمار، بينما تكفل القائم بالتصدي لكرتين مثلهما ليحرم اللاعب من التسجيل.

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أمام من يلعب باريس في نصف النهائي؟

الفريق الفرنسي تأهل على حساب بايرن، بعد فوزه 3/2 في الذهاب، لتصبح النتيجة النهائية 3/3 وتأهل باريس بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، ينتظر الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الليلة في نصف النهائي، حيث فاز سيتي في الذهاب بهدفين مقابل هدف على أرضه بملعب الاتحاد.