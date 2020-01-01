نيمار: أريد المشاركة في الأولمبياد وباريس لديه أفضل اللاعبين في العالم

نيمار يريد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أولمبياد طوكيو القادمة

كشف نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يرغب في المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو القادمة، إذا تأهل منتخب البرازيل للبطولة القادمة.

وتعادل باريس سان جيرمان، أمام موناكو بثلاثة أهداف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل منهم، كان لدينا الكثير من الفرص، لم نقدم أفضل مبارياتنا ولكننا حاولنا".

وتابع: "أعتقد أن حكام الفيديو، أخطئوا في الهدف الثالث لموناكو، ولكن إذا قدمنا مباراة أفضل كنا سنحصل على النقاط الثلاث".

وواصل: "باريس لديه تشكيلة من أفضل اللاعبين في العالم، نحن محظوظون لوجود هؤلاء اللاعبون".

وأكمل: "أريد الاستمرار في اللعب بطريقة 4/4/2، مع باريس، إذا بذلنا جهودنا معاً فمن الممكن أن نفوز".

ويحتل باريس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 46 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وحول إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأولمبياد القادمة، قال نيمار: "سأوافق بالطبع، على المشاركة في البطولة إذا تأهلت البرازيل لها".