كوفاتش: سانشيز مستمر في بايرن ولا تعنني مشاكل باريس

كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد على بقاء اللاعب ريناتو سانشيز مع البافاري وعدم رحيله لسان جيرمان رغم استمرار رغبة باريس في ضمه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نيكو كوفاتش أن لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز لن يرحل عن صفوف فريقه بايرن ميونخ في أي وقت قريب رغم وجود عروض حالية له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بلقاء الفريق المقبل أمام نظيره شتوتجارت بالدوري الألماني.

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وقال كوفاتش في تصريحاته: "باريس سان جيرمان كانوا ولا يزالوا مهتمون بالحصول على خدمات سانشيز، لكنني لا أرى ذلك سيحدث في أي وقت قريب".

وأضاف: "أعتقد أنه يقوم بعمله بشكل رائع للغاية في الفترة الأخيرة، وأنا أعرف أن باريس سان جيرمان لديهم عد مشاكل في وسط الملعب لكنها ليست مشكلتنا".

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وأختتم تصريحاته: "أنا سعيد للغاية بتواجد ريناتو سانشيز معنا، ومقتنع أنه سيحصل على الكثير من المباريات في النصف الثاني من الموسم".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يعاني على مستوى خط الوسط بعد فشل الإدارة في التجديد لأدريان رابيو وحصول برشلونة على خدمات فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.