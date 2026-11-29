النجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا، قاد كومو لفوز مثير على يوفنتوس بنتيجة (3-0)، في معقل جيوسيبي سنيجاليا، بفضل هدفه من ركلة حرة، وإضافة أناستاسيوس دوفيكاس بـ(هدفين)، في الدقائق 45+1 و63 و80.

ومع الوصول للجولة الثالثة عشرة، وصل كومو إلى نقطته الـ29، ليحلّ رابعًا في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط عن لاتسيو "المتصدر"، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة، في المركز السابع.

الركلة الحرة مثال .. ميسي يتفوق ولكن باز تألق!

مع الرأفة بمقارنته بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، باعتباره الخليفة الذي سيحمل الرقم "10"، في منتخب التانجو، ولكن، لنقل إن الهدف الذي سجله نيكو باز في مرمى يوفنتوس، من شأنه أن يضعه في المقارنة مع "لابولجا".

زاوية الوقوف واحدة؛ ليونيل ميسي يستعد لتنفيذ ركلة حرة ضد كولومبوس كرو، في سبتمبر الماضي، ونيكو باز يستعد للتنفيذ أمام يوفنتوس، ولكن شاهد الإنهاء، ميسي أبهر بالجميع بإحراز الهدف في الزاوية البعيدة، بينما اعتمد باز الزاوية القريبة، ليقوم الحارس بالتصدي للكرة، قبل أن يعلن الحكم على احتساب الهدف، وفق إشارة ساعته.

هنا مربط الفرس، وليس تقليلًا من نيكو باز، فإنه يملك "الشخصية القيادية"، القادر على يقود سيمونية الوسط، وأن يحول كومو إلى "قاهر للكبار"، إلا أن مقارنته بليونيل ميسي، الذي عكس خبرته في تلك الركلة الحرة، بينما لا يزال باز يبحث عن التألق من أقرب الطرق، تعد مقارنة مجحفة.

تايسون في شبابه أمام بطل شارف على الاعتزال

وبعيدًا عن مقارنته بميسي، ولكن مباراة يوفنتوس باتت مثالًا جديدًا على شخصية باز الرائعة، التي انعكست على أداء كتيبة سيسك فابريجاس بشكل عام، وكأنك تشاهد الملاكم مايك تايسون في شبابه، وهو يسقط أبطالًا مخضرمين، من إسقاط نابولي والتعادل مع روما محليًا، إلى اكتساح مانشستر يونايتد أوروبيًا، وإن كانت حالة اليوفي أشبه بمن شارف على الاعتزال.

كما ذكرت في المقدمة، فإن سيناريو المباراة كان رحيمًا بكومو، وباز بالأخص، دون التقليل من إبداعه في أرض الميدان؛ خاصة مع الخطأ الساذج الذي ارتكبه راندال كولو مواني، بلكمته في وجه أليكس فالي، التي منحته بطاقة حمراء مبكرة، في الدقيقة الخامسة، وكأن اليوفي بدأ اللقاء منقوصًا، ولا حاجة للحديث عن تبعيات ذلك، استسلام دفاعي تام أمام ضغط كومو، الذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة 75%.

أرض السيدة العجوز، كانت خصبة ليعود نيكو باز إلى الإبداع، بعد ثلاث جولات من الصيام عن التهديف في الـ(سيري آ)، وها هو يسجل هدفًا من ركلة حرة، ويصنع تمريرة حاسمة، بعد قتالية على إرسالها إلى دوفيكاس بين الرقابة الدفاعية.

لا يسجل فقط!

وحتى تكتمل اللوحة الإبداعية لنيكو باز، فلننظر إلى الأمر من زاوية رقمية، حيث أن الأرجنتيني أثبت بأنه لا يكتفي بالتسجيل فقط، بعدما وصل للمباراة الخامسة التي يسجل ويصنع فيها معًا..

* سجل هدفًا وصنع آخر ضد فيورنتينا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

* سجل هدفًا وصنع آخر ضد تورينو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

* سجل هدفًا وصنع آخر ضد يوفنتوس في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

* سجل هدفين وصنع آخر ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

* سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين ضد لانس في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

كلمة أخيرة..

لعل ما قاله المحلل المصري أحمد حسام ميدو، قد اختصر الكثير، حينما ضرب مثالًا بالنجم الأرجنتيني أورتيجا، الذي كان لاعبًا رائعًا، إلا أن مقارنته بدييجو أرماندو مارادونا، والمطالبة بخلافته في منتخب التانجو، أثرت عليه سلبًا.

وهنا نضع نيكو باز أمام أعيننا، فإن اللاعب يسير في منحنى تصاعدي رائع، بين عدم الرأفة بالكبار، والاتجاه بكومو نحو آمال المنافسة في الـ(سيري آ)، ولكن من الخطأ الإكثار من الحديث بشأن خلافته لميسي، وكذلك العروض الأوروبية وصراع برشلونة وريال مدريد واليونايتد، فهل يثبت باز بأنه على قدر تلك المسؤولية الهائلة؟